La temporada 2026 de la Comedia Nacional levanta el telón: estas son las tres primeras obras que se estrenarán

El año ya empezó para la Comedia Nacional , y lo hizo con la reposición de una de las obras que marcó el 2025: Las brujas de Salem. El texto de Arthur Miller, con la dirección del español Andrés Lima, volvió al escenario principal del Solís en las últimas semanas y preparó el terreno para lo que vendrá de cara a la nueva temporada en la institución dirigida desde principios de 2025 por José Miguel Onaindia.

La primera puesta oficial del 2026 es un texto de factura uruguaya, con dirección a cargo de quien lo firma. Se trata de una obra de la dramaturga montevideana Victoria Vera titulada Música de regreso a casa . Irá a partir del viernes 13 de marzo en la Sala Verdi.

"Viernes de noche. Una mujer avisa que ya salió de la oficina. Enciende la radio. Maneja. Nunca llega. Hay noches que no sé si soy yo la que maneja el auto, o si es el auto que me maneja a mí, dice". Así se presenta esta obra que transcurre en ese recorrido donde la ruta se vuelve escenario y los pensamientos toman cuerpo. Encuentros inesperados, fantasías postergadas y señales que no siempre sabemos leer aparecen en movimiento.

Las funciones van del 13 de marzo al 26 de abril, de jueves a sábado a las 20 y domingos a las 17.

El síndrome de Stendhal

La segunda obra del año implicará un nuevo pasaje por filas de la compañía del dramaturgo uruguayo radicado en París Sergio Blanco. El autor de Tebas Land, El bramido de Dusseldorf y Tierra, hombre de autoficción y loas internacionales, presentará un texto nuevo escrito especialmente para la Comedia titulado El síndrome de Stendhal.

La obra irá a partir del 21 de marzo en la Sala Zavala Muniz, y tendrá funciones de martes a sábados a las 20.30 y los domingos a las 18.30, hasta el 19 de abril.

_Photo Sergio Blanco (©ShowNote) Sergio Blanco Philippe Koscheleff

El síndrome de Stendhal lleva al espectador a 2023, cuando después de ser invitado a dictar un seminario sobre Caravaggio en la Universidad de Filosofía y Letras de Florencia, Blanco sufre un incidente inesperado que lo va a llevar a ser internado de urgencia en el departamento psiquiátrico del célebre hospital de Santa Maria Nuova. Allí será diagnosticado con el síndrome de Stendhal.

La obra contará toda su internación psiquiátrica por medio de la narración de los distintos encuentros que el autor mantuvo en Florencia con la célebre psiquiatra Graziella Magherini. Al mismo tiempo la pieza también irá contando los distintos encuentros que Magherini habría tenido en el año 1977 en ese mismo hospital florentino con un personaje completamente inventado por Blanco: la musicóloga americana de origen polaco Karen Stewart y que Blanco imagina haber sido la primera paciente que le permitiría a Magherini descubrir este síndrome, que consiste en una serie de afecciones que presentan algunas personas tras la observación de una obra de arte.

Antígona

En 2023, con dirección del español Andrés Lima —el mismo de la actual puesta de Las brujas de Salem—, la Comedia presentó un enorme montaje de Edipo Rey, la tragedia se Sófocles, que abrió una temporada dedicada en exclusiva a los clásicos. Si bien el 2026 no va por carriles de ese tipo, el tercero de los estrenos de la temporada conecta directamente con aquella obra: se trata de Antígona, la "secuela" que Sófocles escribió sobre los hechos acontecidos luego de la tragedia del mítico rey de Tebas —Antígona es la hija de Edipo y Yocasta, hermana de Polinices y sobrina del rey Creonte—.

Esta puesta de la obra de Sófocles está a cargo de Miguel del Arco, uno de los nombres más rutilantes del teatro español, socio del mencionado Lima y de Alfredo Sanzol en la fundación del Teatro de la Ciudad, en Madrid.

Dice el texto de promoción de la Comedia: "A más de dos mil años de su escritura, la tragedia de Sófocles vuelve como una obra incómodamente actual. En el centro, un conflicto que atraviesa toda comunidad: la tensión entre la ley y la conciencia, entre la autoridad y la responsabilidad individual. En una ciudad que intenta recomponerse tras la debacle, una decisión de gobierno desata una disputa que compromete a todos y todas. El dispositivo escénico incluye una estructura giratoria que transforma el espacio en tiempo real y acompasa el conflicto. La música original, el coro y un elenco de 19 intérpretes que cantan y bailan configuran una experiencia que potencia el carácter coral de la tragedia. Esta Antígona reafirma la vigencia de una historia que continúa interpelando las formas en que ejercemos el poder, obedecemos las normas y sostenemos nuestras convicciones."

Antígona se estrena el domingo 29 de marzo, y sus horarios tendrán cambios a medida que pasen los días: del 29 de marzo al 12 de abril irá de martes a sábados a las 20 y los domingos a las 19; del 16 al 19 de abril será del jueves al sábado a las 20 y el domingo a las 19; y del 22 al 26 de abril irá del miércoles al sábado a las 20 y el domingo a las 19.