/ Cultura y Espectáculos / MÚSICA

Rubén Blades vuelve a Uruguay después de 16 años con la gira con la que empieza su despedida de los escenarios

Rubén Blades anunció que se presentará el próximo 11 de agosto en el Auditorio Nacional del Sodre con la que comienza "el cierre de su etapa en los escenarios"

3 de marzo 2026 - 14:37hs
Rubén Blades

Dieciséis años después de su última presentación en Uruguay, el panameño Rubén Blades anunció este martes su regreso a Montevideo para tocar en el Auditorio Nacional del Sodre el próximo 11 de agosto, en el marco de su gira Fotografías.

Blades vendrá acompañado por la Roberto Delgado Big Band, la banda de 20 integrantes que lo apoya en vivo desde 2010.

La razón para la vuelta de Blades será para presentar en vivo su disco más reciente, que da nombre a la gira, con el que ganó el Grammy Latino a Mejor álbum de salsa, así como repasar todos los clásicos de una carrera que ya lleva más de cinco décadas.

El músico, activista y exministro de su país anunció además que esta gira con la que pasará por Montevideo, y que seguirá hasta el año que viene, marcará "el comienzo del fin de su etapa en los escenarios". Blades contó que tiene previsto bajar su ritmo de gira de forma gradual y desarrollar proyectos creativos de forma más pausada.

Las entradas se venderán a través de la plataforma Tickantel, y la venta comenzará en las próximas semanas.

La última visita de Blades a Montevideo fue en 2010. Esa vez se presentó en el Velódromo de Montevideo, y fue declarado Visitante Ilustre de la ciudad.

Temas:

Ruben Blades Auditorio Nacional del Sodre Música

