Una fanática de Tato Algorta, ganador de Gran Hermano, apareció en su casa y le tocó timbre para conocerlo: así reaccionó él

"¿Quién es? Sonó el timbre", se lo oye preguntar en un video que compartió luego en las historias de su cuenta de Instagram. Cuando abrieron la puerta del apartamento entró una mujer que no conocían. "Perdón Tato, perdón. No me importa nada, me voy a morir", dijo la mujer y adelantó que tenía una amiga que vive en el mismo edificio, mientras se adentraba por el living esquivando carteles, fotos y regalos que le entregaron al ganador de Gran Hermano en su estadía en Montevideo.