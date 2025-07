Santiago "Tato" Algorta: "Gran Hermano hizo que me pasen cosas a la altura de las expectativas que tenía para mi vida; ahora quiero mucho más"

"Me angustia pensar que si en algún momento le hubiera hecho caso al qué dirán me hubiera perdido de vivir esta locura hermosa" , dice el ganador uruguayo de Gran Hermano. Y es que no le fue fácil exponerse a la mirada de las millones de personas que lo siguieron en vivo en sus celulares, sus hogares, los bares o los sanatorios. Sin embargo, decidió exponerse a esa distopía orwelliana que se convirtió en un sueño.

Embed - "Tato" Algorta: "La sociedad está valorando la templanza y no estar pendiente en herir al otro"

¿Qué se siente ser el ganador de Gran Hermano?

Felicidad. Objetivo cumplido y el orgullo de haberme tirado al agua, de habérmela jugado. Me podría haber ido la primera semana, podría haber salido muy mal. Sin embargo estoy muy feliz porque el final fue inmejorable por haber ganado, por la instancia y por sobre todo por el cariño y la devolución de la gente cuando salí. A veces pienso en la primera semana y digo "si me iba a la primera semana, ¿valía la pena exponerme, arriesgar todo?". Bueno, no sé. Por suerte tuvo final feliz.

¿Qué esperabas de la casa de Gran Hermano? ¿Cuál era un buen resultado para vos?

De verdad no esperaba ganar. Ya había ganado un uruguayo y pensaba que no era posible que pasara de nuevo. Se lo dije a varios amigos, adentro de la casa un par de veces lo dije, y me dijeron "callate la boca", "dejar de decir eso". Ni siquiera me imaginaba la final. Pero lo que realmente fui a buscar a la casa fue cumplir mis ganas de arriesgar, de tirarme al agua, de exponerme, de hacerle caso a algo que yo sentía que quería hacer desde chiquito. Desde chiquito sentía que había nacido o que quería o que me gustaba tener cierta exposición, que la gente me conozca, contar de mí. Y lo que más logré en la casa de Gran Hermano fue eso. Después superó ampliamente las expectativas, pero con eso ya era suficiente para mí. Decir "quiero algo, lo siento y lo hago".

Justamente, una de las últimas cosas que dijiste en la casa fue algo así "como vayan por su sueño, no le prestan atención a las opiniones de los demás". ¿Gran Hermano era un paso en un sueño más grande?

Yo creo que Gran Hermano era un objetivo en sí mismo, pero obviamente ahora quiero mucho más. Dije eso porque realmente sentía que estaba para algo más. Yo estaba laburando como profesor en la universidad, asesorando algunas empresas y estaba bien. Estaba contento. Te diría que estaba todo muy bien, pero había algo que me decía que faltaba, que no había nacido solamente para eso y que tenía potencial para algo más. Empezaba a ver que los años pasaban, que ya estaba cada vez más cerca de los 30 y que estaba lejos de decir "siento que en mi vida estoy dando todo lo que me gustaría". Entonces, sí creo que Gran Hermano es una gran vidriera para que me estén pasando cosas a la altura de la expectativa que yo había generado para mi vida. Ahora obviamente quiero mucho más. Ya no me conformo, no es suficiente y quiero ir por más. Pero siento que fue algo que no me lo saca nadie, una experiencia inolvidable, única, alucinante y que ya me deja mucho más satisfecho conmigo mismo.

La segunda parte de esa frase tenía que ver con la mirada del exterior, con las opiniones de los demás. ¿Has sentido que esa inquietud que tenías no se cumplía porque te veías oprimido por las opiniones del resto?

Sí. De niño era muy lanzado, todo me importaba bastante poco, hacía lo que me pintaba, lo que me divertía, vivía la vida muy al máximo. Más cerca de la adolescencia me pasaron un par de cosas que me apagaron, me hicieron estar más pendiente de la opinión de los demás. Después dije "quiero volver a hacer ese Tato que lo daba todo". De a poquito me fui dando cuenta de que estar tan pendiente de la opinión de los demás lo único que hacía era apagarme, alejarme de lo que yo quería y ser cada vez menos fiel a mí mismo. Esto me enseñó a volver a ser el de antes. Y sobre todo darme cuenta que cuando más feliz y mejor estoy es cuando más fiel soy a mí mismo, más caso hago a lo que siento y a lo que quiero, y más de lado dejo la opinión de los demás. A veces suena como un poco trillada la frase pero la comprobé tan en carne propia que ahora lo quiero transmitir. Me angustia pensar que si en algún momento le hubiera hecho caso a ese qué dirán me hubiera perdido de vivir toda esta locura hermosa. No sé qué viene después de esto, capaz que es mucho o capaz que es poco, pero esto ya me parece un montón y lo estoy disfrutando mucho.

Siempre dijiste que sos muy fanático del formato y durante todo el programa fuiste muy frontal con tu estrategia. Tuviste una personalidad muy fuerte dentro de la casa y tendiste a exponerte al golpe. A exponerte, justamente, a la opinión de los demás.

Sí, total. Y la casa me desnudó que el hecho de que opinen de mí me sigue generando algo en cierto sentido. Así como te digo que mejoré un montón y en la casa no dejé de hacer nada por lo que digan los demás, sí me di cuenta de que en cierto momento decía "¿y por qué me dice esto?", "¿y por qué le genero esto al otro?". La casa me demostró esas cosas que mejoré y evolucioné un montón, porque hice lo que quería, no me guardé nada, me expuse y hasta terminé ganando. Pero en ciertos momentos me gustaría que me resbalara más todavía. Un poco la estrategia fue exponerme, ir muy de frente, y yo no soy de ir por la vida diciéndote "che, esto es lo que pienso de vos" pero esto era un juego y yo sabía que era la excusa perfecta para poder opinar porque el juego te invitaba a eso. Como estrategia funcionó. Pero te soy sincero: por momentos me afectó en la casa. No se me hizo fácil convivir con esa tensión de "te pincho, te pincho y vos venís y me pegás". Era bastante tensionante e incómodo para mí, y hasta por momentos me apagaba un poco en la casa.

GH.JPG

¿Sentiste en algún momento que era demasiado lo que te estaba exigiendo el juego?

Sí creo que por momentos terminó siendo más difícil de lo que esperaba. Yo entré muy en "esto es un juego", "mente fría", "la gente que yo quiero está afuera", "mi vida real es otra y esto es un tiempito, pasa y chau". Al principio por eso se me hizo mucho más fácil ir al frente y tomar decisiones. Después te empezás a encariñar con un montón de personas y se te hace mucho más difícil ser tan frontal. Pero era la estrategia que definí, que utilicé y no se hizo tan fácil por momentos. Lo que sí nunca estuve ni cerca de pensar en irme o abandonar la casa, ni loco. Eso nunca fue una opción. Sí que capaz pensaba que iba a ser un poquito más fácil y por momentos fue como "uy, hay angustia". Hubo momentos en los que decía "qué difícil se está haciendo", pero ni cerca de abandonar ni mucho menos.

¿Y eso cómo se procesa?

Algo lindo que me pasó en la casa, con respecto a otros momentos, es que tenía dos personas siempre muy cerca con las que podía charlar, podía comentar qué me estaba pasando y es algo que me gustó mucho.

Estás hablando de Luz Tito y Luciana Martínez.

Exactamente. En muchos momentos en mi vida me costó mucho mostrarme vulnerable, capaz que estaba mal o angustiado y mostraba como que estaba todo perfecto, impecable. Es uno de los grandes errores de mi vida. Fue como "mostrate más humano, contale a la gente que te rodea que no estás bien, que te ayuden". Seguramente el otro conecte mucho más con vos porque te estás mostrando humano, te va a querer ayudar y va a empatizar un montón. Yo capaz que en algunos momentos no estaba bien y era como "está todo perfecto, todo mi vida funciona bien, pase lo que pase estoy feliz" y eso es una gran cagada. Y también es parte de las cosas que la casa me desnudó y que mejoré, decirle sin problema a las chiquilinas "che, no estoy bien, esto me tiene mal, estoy angustiado". Ellas me ayudaron mucho en esos momentos como contención y apoyo. También nombro a Luchi (NdR. Lucía Patrone), que más adelante fue recontra importante. Entonces, creo que las personas que me rodearon me ayudaron un montón en ese sentido.

Te escuché en algunas entrevistas decir que el momento más difícil en la casa para vos fue cuando se mostró tu casting y es interesante que quizás el momento más bajo haya sido provocado por una decisión previa.

Sí. Un poco decía "no puede ser" porque en la casa no encontraba mucho por dónde entrarme, no les dejaba ningún hilo suelto, y con el casting vino de afuera algo que quedó servido para que me den y me den y me den. Hubo momentos en los que la casa estaba bastante tensa, en los que se me venían arriba, pero entendía bastante que era un juego y que la gente que me quería estaba afuera. Esto ya era una etapa más avanzada del juego, fue algo que me daba mucha vergüenza y que había hecho entre cuatro paredes con tres personas, y nunca me cayó la ficha de que en algún momento eso se iba a ver. Fue el momento más difícil sin duda, no me gustó nada.

Te vi saliendo de Canal 10, con mucho frío pero abrazado por mucha gente. ¿Cómo estás viviendo este regreso a Uruguay?

Hermoso. También supera las expectativas ampliamente. Yo entro al canal, me empiezan a entrevistar en la llegada y me dicen "mira esto". Miro para adelante y estaba lleno de gente gritando, realmente como muy efervescentes, y me impactó. A mí me genera cierta responsabilidad que a estas personas les genere cierta expectativa o ilusión. En cierto sentido conectaron o se sintieron representados en algo por mí –porque me lo dicen– y quiero estar a la altura. Quiero estar a la altura porque atrás de la valla había nenitos y nenitas de 4 o 5 años que estaban como locos. Una nenita entregándome una caja de bombones, ¿sabés lo que debe valer para esa nena una caja de bombones llena? Había señoras de 80 y pico de años. Y en el medio de todas las edades. Es muy lindo haber generado algo en tanta gente y quiero que a partir de ahora el vínculo se mantenga, que sigamos en contacto, que ellos me sigan dando tanta tanta alegría y yo poder devolverles también más.

MUCHAS GRACIAS No hay reconocimiento más lindo que el cariño de la gente Ojalá sea el co.jpg

¿Qué crees que fue lo que generó ese vínculo?

Creo que conectaron con la persona. Yo era muy de ir al streaming, muy de charlar. No hay nada mío que no haya contado y creo que eso también hace que conecten. Y nunca hice nada, creo, con mala leche. Sí manejé una templanza y aguanté muchos golpes. Me pongo muy en el lugar de lo que me pasaba a mí antes: yo abría las redes y veía a alguien haciendo algo copado y me generaba cierta frustración de "yo estoy todo el día en la compu laburando y me coparía hacer algo así". O veía a alguien que le iba bien y decía "qué lindo, qué ganas, y yo mirá en la que estoy". Esto me ayudó a sentirme mucho más feliz conmigo mismo. También hay cosas que no están buenas, ahora estoy recontra feliz sin embargo tengo recontra ansiedad de qué va a pasar en el futuro. Contarles la parte linda y fea de todos mis momentos de mi vida, y ser lo más sincero posible con la gente que me sigue.

Sos el segundo uruguayo, consecutivo además, en ganar Gran Hermano. Pensando en esta ansiedad sobre futuro y cómo manejar esta transición, ¿hablaste con Bautista Mascia? ¿Te pudo dar algún consejo para sobrellevar esta etapa?

Recontra hablé con Bauti. Nos juntamos, estuvimos charlando un montón. Él ya la vivió, me puede adelantar mucho camino. Es un capo, es muy humilde. Me aconsejó un montón y me habló de disfrutar con tranquilidad, saber que todas las decisiones ahora van armando tu imagen, los sí pero también mucho los no. Los no también son importantes. Hablamos de tener bien claro qué es lo que quiero y que vaya haciendo ese camino, armando lo que yo tenga ganas. Hablé un montón, me dio re lindos consejos y le estoy re agradecido a Bauti, que es un divino.

¿Cómo te imaginas la posibilidad de que existiera un Gran Hermano uruguayo?

Me parece que estaría espectacular. Yo soy fanático de este formato, me encanta, y que en Uruguay pueda haber un Gran Hermano me parece muy copado. Ayer me decían algo como que hay que ver un poco el tema de los perfiles, acá somos tan poquitos que capaz que es difícil que entren 15 personas y no tengan a alguien en común, que no se conozcan o algo por el estilo. Si se logra armar me parece espectacular. Yo creo que a veces se subestima un poco a Gran Hermano, que son personas que están ahí, que no hacen nada, y me parece que es un experimento muy lindo en el que hay un recontra-esfuerzo atrás. Hay un retrabajo para poder animarse a estar ahí, que realmente no es fácil. Hay un montón de actividades, es recontra movido. Es un desafío, es salir de la zona de confort, es vencer un montón de miedos. Entonces me parece que Gran Hermano es algo mucho más importante y lindo de lo que se habla a veces.

Embed - ¡SANTIAGO "TATO" ALGORTA ES EL GANADOR DE GRAN HERMANO 2024/25!

En los meses en los que estuviste en la casa pasaron muchas cosas. En Uruguay, por ejemplo, hubo elecciones y Yamandú Orsi es el nuevo presidente, Peñarol llegó a octavos de la Copa Libertadores, murió el expresidente José Mujica. Murió el Papa Francisco. ¿Cuáles fueron esas noticias que más te llamaron la atención o que te movilizaron?

La del Papa sin duda, Mujica también. Que Peñarol había sido campeón el año pasado y que estaba en los octavos de la Libertadores. Igual siento que fue mucho tiempo siete meses y pensé que iban a pasar muchos más cosas. Pasaron situaciones bastante fuertes, como la muerte del Papa que cuando salimos fue lo primero que todo el mundo decía. Me sorprendió también lo de Mujica. Agarré muy poco el celular, capaz que pasó algo más de lo que todavía no estoy al tanto. Te vas enterando de a poco. Adentro de la casa el tiempo pasa muy lento y cuando salís sentís que afuera tampoco pasó tanto.

A pesar del crecimiento de las redes sociales, Gran Hermano sigue siendo un formato popular a nivel internacional, y uno de los más importantes en la historia del reality. Y quieras o no viene de un experimento social, una selección que dice algo de su contexto. ¿Qué te parece que dice este Gran Hermano de la actualidad?

Fue un Gran Hermano en el que se premió mucho al que al que dio un paso al frente e hizo. Había muchas placas positivas, entonces el que pasaba desapercibido se iba. Fue un Gran Hermano en el que se iban uno atrás del otro los que no cuidaban las formas. La gente ya no está dispuesta a escuchar la agresión o no le gusta cuando se llega a tonos más violentos. Se premió también al que jugó, al que tomó decisiones, al que pensó. Más que nada al que valoró mucho la oportunidad y fue muy consciente de dónde estaba. En varios momentos Santi (NdR: Santiago del Moro, conductor del programa) destacaba que le gustaba que había mucha gente en la casa tenía ganas de estar ahí, muchas ganas de zafar de placa. Sobre todo creo que es un momento en el que la sociedad está valorando mucho la templanza, el cuidar las formas y el enfocarte más en tu propia vida. Estar bien con los tuyos, enfocarte en vos para estar mejor y no estar tan pendiente en golpear o herir al otro. El otro que haga su vida, si hay conexión hay conexión y si no cada uno por la suya. Eso se premió un montón.

¿Cuál te parece va a ser tu recuerdo inmediato cuando recuerdes la casa de Gran Hermano?

Inmejorable, insuperable, inolvidable. Todo lindo. No me quedo prácticamente con nada negativo. Yo entré y le dije a Santi cuando estaba en el estudio que quería salir y decirle que no me había quedado con ganas de nada, y creo que no me quedé con ganas de nada. Desde la primera semana tomé decisiones, gané liderazgos, atendí el teléfono rojo, fulminé, di argumentos, no me quedé con nada que quería decir y no dije, y encime gané. Entonces, es una experiencia insuperable. Me llevo tres amigazas –que ojalá que ahora el vínculo siga porque obviamente es distinto, no estás 24/7 uno arriba del otro–, me llevo un aprendizaje enorme, el orgullo de decir "di el paso adelante, me la jugué por lo que yo quería y se cumplió". Me fui muy fiel a mí mismo. Me llevo el poder decirle a mis viejos, a mis hermanos y a mis amigos lo que siento por ellos, hacerles ese reconocimiento enfrente a tanta gente. Y sobre todo poder también dar el mensaje que quiero dar: a hacer, a tirarse al agua. A veces va a salir, a veces no, pero salga o no salga vos vas a estar orgulloso de que te animaste, hiciste lo que querías y no lo que quería tu vecino, tu amigo o tu familiar. Se trata de conectar más con lo que cada uno quiere hacer y para lo que siente que nació.