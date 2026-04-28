Nacional se hundió más en la tabla del Torneo Apertura luego del agónico triunfo de Defensor Sporting; mirá cómo quedaron las posiciones tras la 13ª fecha

El agónico triunfo de Defensor Sporting este lunes ante Progreso complicó aún más a Nacional en la tabla de posiciones del Torneo Apertura , ya que los violetas lo superaron en la clasificación.

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Antes del partido que cerró la 13ª fecha en el Franzini, y que los violetas ganaron con gol de Nicolás Wunsch en los últimos segundos del tiempo adicionado , los tricolores estaban séptimos en la tabla con 19 unidades.

Defensor, que tenía 17, con su victoria llegó a 20 y pasó a los albos, que finalmente quedaron octavos.

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Nacional impulsará la creación de un nuevo torneo continental en Sudamérica, ante el desafío cada vez más complicado de pelear con los clubes brasileños

Nacional atraviesa una de sus peores campañas en un Apertura, con seis triunfos y seis derrotas, y un empate.

Con Racing ya campeón y a falta de dos fechas para el cierre del Apertura, los equipos buscarán sumar unidades para la Tabla Anual.

Además, las posiciones finales del Apertura determinarán la conformación de los dos grupos del Torneo Intermedio.

Las posiciones del Torneo Apertura: