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Nacional se hundió más en la tabla del Torneo Apertura luego del agónico triunfo de Defensor Sporting; mirá cómo quedaron las posiciones tras la 13ª fecha

Nacional atraviesa una de sus peores campañas en un Torneo Apertura, con seis triunfos, seis derrotas, y un empate

28 de abril de 2026 8:57 hs
Federico Bais en Nacional vs Danubio

Federico Bais en Nacional vs Danubio

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El agónico triunfo de Defensor Sporting este lunes ante Progreso complicó aún más a Nacional en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, ya que los violetas lo superaron en la clasificación.

Defensor, que tenía 17, con su victoria llegó a 20 y pasó a los albos, que finalmente quedaron octavos.

Luis Mejía y Agustín Rogel en Nacional vs Danubio
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Nacional atraviesa una de sus peores campañas en un Apertura, con seis triunfos y seis derrotas, y un empate.

Con Racing ya campeón y a falta de dos fechas para el cierre del Apertura, los equipos buscarán sumar unidades para la Tabla Anual.

Además, las posiciones finales del Apertura determinarán la conformación de los dos grupos del Torneo Intermedio.

Las posiciones del Torneo Apertura:

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