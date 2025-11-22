Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"
El presidente carbonero mostró una entrevista que le hicieron a Ricardo Vairo, titular de Nacional
22 de noviembre 2025 - 19:03hs
Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman
Peñarol entrenó nuevamente este sábado en lo que fue su última práctica previa al gran clásico de este domingo por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 16.30. En tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, subió un estado de Whatsapp con una entrevista que le hicieron al presidente y vicepresidente tricolor, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, respectivamente, en la que el primero habla de los árbitros.
"Juegan con el 9 de regalo las finales (escribió en alusión a Maximiliano Gómez y la polémica jugada del final contra Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el Parque Franzini) y ponen los árbitros que ellos quieren, unos crack", empezó escribiendo Ruglio.
Y agregó: "Y después tenés que escuchar que si tenemos pruebas, las tenemos que presentar y que no hay tal sistema que los empuja. Las pruebas...".
Y allí Ruglio subió otro estado de Whatsapp, como si fuera una de esas "pruebas", con un audio de una nota a Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional, del miércoles de esta semana.
Según Vairo, de cara a las finales contra Peñarol, dijo lo siguiente en Pasión Tricolor: "Tenemos los árbitros que dentro de todo, queríamos tener en los partidos. Esa es la realidad".
Y consultado si ahora en esta final también, el presidente de Nacional contestó: "Sí, sí".
Aqui se puede ver el video que subió Ruglio con declaraciones de Vairo: