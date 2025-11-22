Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"

Peñarol entrenó nuevamente este sábado en lo que fue su última práctica previa al gran clásico de este domingo por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 16.30. En tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, subió un estado de Whatsapp con una entrevista que le hicieron al presidente y vicepresidente tricolor, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, respectivamente, en la que el primero habla de los árbitros.

Como informó Referí este viernes, el técnico aurinegro ya tenía a sus 11 titulares con los que entrenó en Los Aromos y entre ellos, se encontraba Trindade junto a los otros dos volantes Ignacio Sosa y Eric Remedi.

No obstante, en las últimas horas se conoció que Jesús Trindade tuvo un problema muscular y está en duda en el equipo de Diego Aguirre.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió un estado de Whatsapp en la tarde de este sábado

"Juegan con el 9 de regalo las finales (escribió en alusión a Maximiliano Gómez y la polémica jugada del final contra Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el Parque Franzini) y ponen los árbitros que ellos quieren, unos crack", empezó escribiendo Ruglio.

ruglio El primero de los estados de Whatsapp que subió Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, un día antes de la final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Y agregó: "Y después tenés que escuchar que si tenemos pruebas, las tenemos que presentar y que no hay tal sistema que los empuja. Las pruebas...".

Y allí Ruglio subió otro estado de Whatsapp, como si fuera una de esas "pruebas", con un audio de una nota a Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional, del miércoles de esta semana.

ruglio 2 El segundo estado de Whatsapp que subió Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en el que se escucha una declaración del titular de Nacional, Ricardo Vairo

Según Vairo, de cara a las finales contra Peñarol, dijo lo siguiente en Pasión Tricolor: "Tenemos los árbitros que dentro de todo, queríamos tener en los partidos. Esa es la realidad".

Y consultado si ahora en esta final también, el presidente de Nacional contestó: "Sí, sí".

Aqui se puede ver el video que subió Ruglio con declaraciones de Vairo: