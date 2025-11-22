Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Previo a Peñarol vs Nacional, Ignacio Ruglio subió un video con una nota a Ricardo Vairo y un comentario: "Juegan con el '9' de regalo y ponen los árbitros que quieren"

El presidente carbonero mostró una entrevista que le hicieron a Ricardo Vairo, titular de Nacional

22 de noviembre 2025 - 19:03hs
Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman

Ignacio Ruglio, Ricardo Vairo y Flavio Perchman

Foto: @Punto_Penal

Peñarol entrenó nuevamente este sábado en lo que fue su última práctica previa al gran clásico de este domingo por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional en el Estadio Campeón del Siglo desde la hora 16.30. En tanto, su presidente, Ignacio Ruglio, subió un estado de Whatsapp con una entrevista que le hicieron al presidente y vicepresidente tricolor, Ricardo Vairo y Flavio Perchman, respectivamente, en la que el primero habla de los árbitros.

La aparición de Ruglio en la tarde del sábado

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, subió un estado de Whatsapp en la tarde de este sábado

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal junto al senegalés Kalidou Koulibaly
ARABIA SAUDITA

Mirá los videos del gol y de la bronca de Darwin Núñez al ser sustituido en Al-Hilal, que ganó 2-1 de atrás y en la hora a Al-Fateh en la Saudi Pro League

"Juegan con el 9 de regalo las finales (escribió en alusión a Maximiliano Gómez y la polémica jugada del final contra Lucas Agazzi de Defensor Sporting en el Parque Franzini) y ponen los árbitros que ellos quieren, unos crack", empezó escribiendo Ruglio.

ruglio
El primero de los estados de Whatsapp que subi&oacute; Ignacio Ruglio, presidente de Pe&ntilde;arol, un d&iacute;a antes de la final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

El primero de los estados de Whatsapp que subió Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, un día antes de la final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Y agregó: "Y después tenés que escuchar que si tenemos pruebas, las tenemos que presentar y que no hay tal sistema que los empuja. Las pruebas...".

Y allí Ruglio subió otro estado de Whatsapp, como si fuera una de esas "pruebas", con un audio de una nota a Ricardo Vairo y Flavio Perchman, presidente y vicepresidente de Nacional, del miércoles de esta semana.

ruglio 2
El segundo estado de Whatsapp que subi&oacute; Ignacio Ruglio, presidente de Pe&ntilde;arol, en el que se escucha una declaraci&oacute;n del titular de Nacional, Ricardo Vairo

El segundo estado de Whatsapp que subió Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en el que se escucha una declaración del titular de Nacional, Ricardo Vairo

Según Vairo, de cara a las finales contra Peñarol, dijo lo siguiente en Pasión Tricolor: "Tenemos los árbitros que dentro de todo, queríamos tener en los partidos. Esa es la realidad".

Y consultado si ahora en esta final también, el presidente de Nacional contestó: "Sí, sí".

Aqui se puede ver el video que subió Ruglio con declaraciones de Vairo:

Ricardo Vairo

Temas:

Peñarol Nacional Ignacio Ruglio Ricardo Vairo Liga AUF Uruguaya Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre, técnico de Peñarol
PEÑAROL

Un dolor de cabeza de último momento para Diego Aguirre en Peñarol: un titular sufrió una molestia y está en duda para enfrentar a Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

Leonardo Fernández y Luciano Boggio
CLÁSICO

Peñarol vs Nacional: día, hora, cancha y equipo arbitral para la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Nicolás De la Cruz en un entrenamiento con Flamengo en el Mundial de Clubes
BRASIL

La difícil situación que vive Nicolás De la Cruz con Flamengo y que lo puede complicar con la selección uruguaya de cara al Mundial 2026

El trofeo de la Copa Sudamericana
COPA SUDAMERICANA

¿A qué hora juegan hoy Lanús vs Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana, y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos