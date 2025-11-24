Comisión del Senado votó proyecto de Presupuesto sin cambios respecto a Diputados y negociaciones seguirán en el plenario

La comisión de Hacienda integrada con Presupuesto votó este lunes el proyecto de ley de comisión para que el plenario pueda empezar a trabajar ya a partir de este martes. Sin embargo, las negociaciones más complejas quedaron sin saldar y en el oficialismo esperan poder cerrarlos durante la discusión en cámara.

El proyecto aprobado en comisión es igual al aprobado en la Cámara de Diputados y los que cambios que eventualmente introduzca el Senado quedarán para el plenario.

La discusión es muy fina porque si bien el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado se tiene que asegurar que lo votado en la cámara alta tenga el respaldo de los diputados que, tras una intensa negociación, lograron el respaldo de Cabildo Abierto en los artículos más polémicos (cambios tributarios incluidos) en una cámara que no tienen mayoría.

Eso, sumado a que el espacio fiscal es muy escaso, hace que el margen de maniobra que tienen los senadores sea acotado. El oficialismo ya acordó una serie de reasignaciones pero tampoco fueron votadas en la comisión y también quedarán para el debate en cámara.

Esas reasignaciones buscan fortalecer a la Fiscalía, a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a la Universidad de la República (Udelar) y a la Universidad Tecnológica (UTEC).

Dentro de Fiscalía la idea es reforzar la Unidad de Víctimas, según dijo la semana pasada en rueda de prensa el coordinador de la bancada oficialista, Daniel Caggiani.

Respecto a la educación los focos van a estar en la educación Secundaria –particularmente media básica–. “La idea es apostar a ampliar la oferta educativa y la extensión del tiempo educativo”, dijo Caggiani. Tal como informó El Observador, esas reasignaciones serán por unos $ 300 millones. En Diputados las reasignaciones habían sido por $ 500 millones.

Lo que falta

“En discusión”, esa fue la respuesta del senador colorado Tabaré Viera sobre las negociaciones por los cambios al proceso de levantamiento al secreto bancario. Como en Diputados ese artículo quedó por el camino no fue puesto a discusión en la comisión. A esta hora todavía se desarrollaban algunas reuniones y las negociaciones continúan.

Al mismo tiempo, el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado aun no resolvió si votará a favor o en contra del proyecto en general en la discusión en el plenario. En la comisión del Senado el proyecto en general no se pone a votación y van directo a los artículos por lo que los senadores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera tienen tiempo hasta este martes para definir una postura.

“Depende de respuestas del FA a planteos hechos que decidirían si votamos a favor o negativo”, explicó Viera a El Observador.

Antes de que comience la votación en comisión de Diputados el Partido Colorado hizo una serie de propuestas y en virtud de esa respuesta pretendía fijar su posición respecto al proyecto en general. Sin embargo, en la cámara baja esas propuestas no fueron consideradas y eso llevó a que Vamos Uruguay votara dividido en el plenario pese a que los dos integrantes que tenía en la comisión, Conrado Rodríguez y Gabriel Gurméndez, recomendaban votar negativamente.

Los colorados confían en que con más tiempo para analizarlos el Frente Amplio considere alguna de sus propuestas. En esas negociaciones también están los cambios al proceso de levantamiento del secreto bancario. El Partido Nacional, en tanto, ya tiene definido que votará a favor del proyecto en general.

Con esta votación exprés en comisión, el oficialismo tiene más días para negociar y votar en cámara lo que le permitirá llegar al final de la semana con el texto aprobado. El gobierno le solicitó a la bancada finalizar lo antes posible porque, además de que tiene que volver a Diputados, hay una serie de disposiciones que requieren de un tiempo para poder ser implementadas y que estén prontas para ser aplicables a partir del 1° de enero de 2026.