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Marcelo Bielsa fue a ver el partido entre Juventud de Las Piedras y Liverpool y protagonizó un tierno momento en la tribuna: mirá el video

Con Bielsa en la tribuna, Juventud y Liverpool empataron 1-1 en Las Piedras por la fecha 13 del Torneo Apertura, con goles de Ramiro Peralta y Diego Romero

25 de abril de 2026 16:02 hs
Marcelo Bielsa en el Parque Artigas de Las Piedras

Marcelo Bielsa en el Parque Artigas de Las Piedras

Foto: captura de pantalla de Olé

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya que se prepara para el Mundial 2026, estuvo presente en el partido entre Juventud de Las Piedras y Liverpool de este sábado por la mañana, disputado en el Parque Artigas, y protagonizó un tierno momento que quedó filmado.

Pedrenses y negriazules empataron 1-1 por la fecha 13 del Torneo Apertura. Ramiro Peralta le dio la ventaja al local sobre el final del primer tiempo, y a los 70 minutos Diego Romero emparejó el marcador.

El empate fue presenciado por Bielsa, que se ubicó en la tribuna principal del Parque Artigas para seguir el encuentro. En cancha estuvo Kevin Amaro, futbolista que el entrenador argentino ya llevó a la selección uruguaya en distintas oportunidades, y que tiene tres partidos disputados con la celeste.

En un momento, varios niños se acercaron al DT para pedirle una foto. Según se puede ver en un video publicado por el diario argentino Olé, el entrenador accedió y conversó con varios de los niños.

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Es normal ver a Bielsa en las canchas del fútbol uruguayo. El técnico acostumbra a ir a distintos partidos de la Liga AUF Uruguaya desde que llegó a la selección.

El fin de semana pasado el DT de la celeste también fue a ver a Liverpool, en la derrota 2-1 del negriazul contra Nacional en el Estadio Centenario.

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