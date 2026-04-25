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Wanderers vs Peñarol por el Torneo Apertura: cuándo juegan, dónde, precio de las entradas y por dónde verlo

Mirá todos los detalles para el trascendente partido que Peñarol jugarán contra Wanderers por la fecha 13 del Torneo Apertura

25 de abril de 2026 5:00 hs
Matías Arezo y Roberto Fernández

Matías Arezo y Roberto Fernández

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol se jugará contra Wanderers, este domingo 26 de abril, sus chances de seguir en la pelea del Torneo Apertura que lidera Racing.

¿A qué hora juegan Wanderers vs Peñarol?

El partido comenzará a la hora 19.00.

¿Dónde juegan Wanderers vs Peñarol?

Como el Parque Viera está siendo resembrado, Wanderers será local ante Peñarol en el Estadio Centenario.

¿Dónde ver Wanderers vs Peñarol?

El cotejo se verá en todos los cables del país y en streaming por VTV, en AntelTV, y Disney+.

Las versiones de Nacional y Peñarol sobre los incidentes del clásico, las posibles sanciones y el tremendo impacto sobre los playoffs de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La formación de Peñarol para enfrentar a Wanderers con la vuelta de Matías Arezo y una baja más: Eduardo Darias, lesionado en el sóleo

Entradas para Wanderers vs Peñarol

Se venden por RedTickets y RedPagos.

Los hinchas de Peñarol van a la Tribuna América (puerta 3) donde las generales: salen $ 900 y los socios pagan $ 750.

En la Tribuna Olímpica salen $ 680 y socios $ 550 y en la Ámsterdam $ 500 y socios $ 400.

Los parciales de Wanderers van a la Tribuna América donde las generales cuestan $ 150 y los socios entran gratis. Cada socio puede llevar a un invitado y los menores de 10 años, inclusive, entran gratis.

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