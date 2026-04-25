Wanderers vs Peñarol por el Torneo Apertura: cuándo juegan, dónde, precio de las entradas y por dónde verlo

Peñarol se jugará contra Wanderers, este domingo 26 de abril, sus chances de seguir en la pelea del Torneo Apertura que lidera Racing.
¿A qué hora juegan Wanderers vs Peñarol?
El partido comenzará a la hora 19.00.
¿Dónde juegan Wanderers vs Peñarol?
Como el Parque Viera está siendo resembrado, Wanderers será local ante Peñarol en el Estadio Centenario.
¿Dónde ver Wanderers vs Peñarol?
El cotejo se verá en todos los cables del país y en streaming por VTV, en AntelTV, y Disney+.
Entradas para Wanderers vs Peñarol
Se venden por RedTickets y RedPagos.
Los hinchas de Peñarol van a la Tribuna América (puerta 3) donde las generales: salen $ 900 y los socios pagan $ 750.
En la Tribuna Olímpica salen $ 680 y socios $ 550 y en la Ámsterdam $ 500 y socios $ 400.
Los parciales de Wanderers van a la Tribuna América donde las generales cuestan $ 150 y los socios entran gratis. Cada socio puede llevar a un invitado y los menores de 10 años, inclusive, entran gratis.