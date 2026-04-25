Wanderers vs Peñarol por el Torneo Apertura: cuándo juegan, dónde, precio de las entradas y por dónde verlo

Peñarol se jugará contra Wanderers, este domingo 26 de abril, sus chances de seguir en la pelea del Torneo Apertura que lidera Racing.

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El partido comenzará a la hora 19.00 .

Como el Parque Viera está siendo resembrado, Wanderers será local ante Peñarol en el Estadio Centenario .

El cotejo se verá en todos los cables del país y en streaming por VTV, en AntelTV, y Disney+.

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Entradas para Wanderers vs Peñarol

Se venden por RedTickets y RedPagos.

Los hinchas de Peñarol van a la Tribuna América (puerta 3) donde las generales: salen $ 900 y los socios pagan $ 750.

En la Tribuna Olímpica salen $ 680 y socios $ 550 y en la Ámsterdam $ 500 y socios $ 400.

Los parciales de Wanderers van a la Tribuna América donde las generales cuestan $ 150 y los socios entran gratis. Cada socio puede llevar a un invitado y los menores de 10 años, inclusive, entran gratis.