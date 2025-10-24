El increíble auto de Guillermo Varela que sorprendió a Matías Viña en un paseo familiar; mirá el video

Gullermo Varela y su familia en su pequeño escarabajo

El lateral uruguayo Guillermo Varela , de Flamengo de Brasil, tiene un increíble auto para pasear junto a su familia en el barrio en el que vive en Río de Janeiro, según se pudo ver este jueves en las redes sociales.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tiene un mini “escarabajo” descapotable con el número 53 , como el coche de la película “Cupido motorizado”.

Y fue visto por Matías Viña, compañero de Varela en Flamengo, quien lo filmó mientras el lateral derecho hacía un paseo.

En el video se ve a Varela en el pequeño auto junto a su hija, su pareja y la mascota de la familia.

“Pasá, pasá”, le dice Viña para ver a su compañero junto a su familia en el coche.

“Lindo juguete para ustedes”, agregó Viña.

Varela es fanático de los autos y este año fue noticia al recibir un modelo Gol de años atrás, reacondicionado.