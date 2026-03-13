Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Mondo Duplantis vuelve a superar su propia marca y obtiene un nuevo récord mundial en salto con garrocha en Suecia

Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro su anterior marca este jueves

13 de marzo 2026 - 13:19hs
Duplantis celebra su nuevo récord mundial

Duplantis celebra su nuevo récord mundial

Foto: EFE

El pertiguista sueco Armand Mondo Duplantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con garrocha, tras imponerse este jueves en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala con una marca de 6,31 metros.

Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quien es el indiscutible 'rey' de la especialidad, en una temporada en la que el saltador escandinavo se había mostrado más gris de lo habitual.

Selección de Georgia
RUGBY

El escándalo de dopaje, con una vieja y sistematizada maniobra, que sacude a la selección de Georgia a año y medio del Mundial de rugby y promete "un terremoto" en el deporte

Vuelta Ciclista del Uruguay
CICLISMO

Vuelta Ciclista del Uruguay 2026: mirá las etapas, fechas, recorrido y distancias oficiales confirmadas de la principal prueba del pedal uruguayo en Semana de Turismo

Embed

Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al firmar el segundo mejor salto de todos los tiempos, al supera el pasado 28 de febrero los 6,17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo, tras Duplantis, tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde 'Manolo' tras imponerse con una marca 6,06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6,20.

FUENTE: EFE

Temas:

Duplantis récord mundial salto Suecia

Seguí leyendo

Las más leídas

Frank Fabra y Pablo Lago
TERCERA RONDA

Independiente Medellín 2-1 Juventud: el pedrense se despidió de la Copa Libertadores peleando hasta el final con una conmovedora entrega

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
URUGUAYOS

"No te sorprenda jugar el Mundial": los dos delanteros uruguayos que destacan en México, uno habitual de Bielsa y otro que podría ser una novedad en la celeste

Estadio Campeón del Siglo
PEÑAROL

La falta de tacto de Ruglio, la salida de Néstor Goncálvez que denunció "peso" de representantes en formativas y la versión del club: el jueves caliente de Peñarol en plena crisis de Nacional

Valverde en el once de Real Madrid, según Marca
URUGUAYOS

La espectacular tapa del diario Marca con Federico Valverde como protagonista para destacar el esfuerzo de Real Madrid ante el City

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos