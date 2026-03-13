Mondo Duplantis vuelve a superar su propia marca y obtiene un nuevo récord mundial en salto con garrocha en Suecia

El pertiguista sueco Armand Mondo Duplantis estableció un nuevo récord del mundo de salto con garrocha , tras imponerse este jueves en la reunión Mondo Classic disputada en la ciudad sueca de Uppsala con una marca de 6,31 metros.

Duplantis, vigente campeón olímpico, mundial y europeo, superó en un centímetro la anterior plusmarca universal, que él mismo poseía con una altura de 6,30 centímetros desde los Mundiales disputados el pasado mes de septiembre en Tokio.

Esta es la decimocuarta ocasión en la que Armand Duplantis, de 26 años, mejora el récord mundial desde que en febrero de 2020 logró su primera plusmarca universal tras saltar 6,17 metros en la ciudad polaca de Torun.

Todo un golpe de autoridad que dejó claro quien es el indiscutible 'rey' de la especialidad , en una temporada en la que el saltador escandinavo se había mostrado más gris de lo habitual.

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Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards



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Tal y como reflejaban los tan "sólo" 6,06 metros que Armand Duplantis había saltado en su única competición en el año 2026, el All Star de Pértiga disputado el pasado 22 de febrero en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

Una circunstancia que no había desaprovechado el griego Emmanouil Karalis para acaparar todos los focos al firmar el segundo mejor salto de todos los tiempos, al supera el pasado 28 de febrero los 6,17 metros en los Campeonatos de Grecia.

Estado de gracia que Karalis, vigente subcampeón del mundo, tras Duplantis, tanto al aire libre como en pista cubierta, prolongó el pasado sábado en Rouen (Francia), donde 'Manolo' tras imponerse con una marca 6,06 metros, trató de superar, sin éxito, los 6,20.

FUENTE: EFE