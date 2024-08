La historia de Armand Duplantis que batió el récord mundial de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos

El padre es Greg, que fue garrochista en su día y llegó a tener una mejor marca personal de 5,80 metros. Se encarga sobre todo de pulir la técnica y de los aspectos más específicos de su prueba.

La madre de la familia, Helena, fue heptatleta y trabaja sobre todo con su hijo la preparación física.

"Cuando están en el estadio, hablo con ellos como entrenadores, no como padres", explica Duplantis sobre esa doble condición de sus progenitores, que por otra parte tiene precedentes numerosos en el mundo del atletismo.

20240805 Sweden's Armand Duplantis celebrates after setting a new world record in the men's pole vault final of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 5, 2024. Anne-Christine POUJOU Armand Duplantis Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP

Lo novedoso en el clan Duplantis es cómo han sabido encontrar la fórmula desde una colchoneta que pusieron en el jardín familiar en Lafayette (Louisiana), donde Mondo aprendió el arte de la pértiga.

"Cuando tienen que vestirse con los hábitos de entrenadores, lo hacen. Pero cuando se trata de ver una película en familia, tienen una relación normal de padres e hijos, muy equilibrada, dinámica", explicó en su día a AFP Brennan Robideaux, director de un documental sobre Duplantis, Born To Fly (Nacido para volar).

A Armand le ayudó a crecer tener dos hermanos mayores, Andreas y Antoine, también deportistas.

Andreas llegó a representar a Suecia en atletismo en un Mundial júnior y Antoine destacó en el béisbol. La hermana pequeña Johanna también eligió el salto con garrocha, pero es Armand el que ha tenido de largo la carrera más exitosa.

Suecia y no Estados Unidos

20240805 Sweden's Armand Duplantis is congratulated by King Carl XVI Gustaf of Sweden and Queen Silvia of Sweden after he won the men's pole vault final and set the new world record of 6.25m during the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at St Armand Duplantis con el rey Carl XVI Gustaf y la reina Silvia, de Suecia Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Armand Duplantis podría estar en estos Juegos Olímpicos con la malla del Team USA.

Nació en 1999 en Louisiana y ha crecido allí. Aprendió sueco de niño gracias a los esfuerzos de su madre, procedente de ese país y que consiguió que sus hijos se sintieran también suecos.

Tanto que Armand decidió representar internacionalmente al país de Helena, donde pasaba las vacaciones de verano. Andreas ya había decidido en su día representar a Suecia y Armand tomó la decisión de seguir su ejemplo cuando era apenas un adolescente.

"Suecia es mi segunda casa. Mi madre, que es sueca, fue mi inspiración. Nunca me arrepentí", explicó después de uno de sus primeros éxitos.

En Suecia lo consideran uno de los suyos, un orgullo nacional. Él también hace méritos para ello, más allá de las medallas y los récords.

Conduce un Volvo, escucha rap escandinavo y tiene una relación con una modelo sueca, Desiré Inglander, que le hace tener también una dimensión mediática fuera del deporte.

20240805 Winner Sweden's Armand Duplantis kisses his girlfriend Desire Inglander as he celebrates setting the new world record of 6.25m in the men's pole vault final of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, Armand Duplantis y Desire Inglander Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Fenómeno precoz

Con 17 años, Armand saltó 5,90 metros en los Texas Relays, en abril de 2017 en Austin, y se convirtió ya en una revelación para muchos.

Con su mechón rebelde y su cara de niño bueno, parece recién salido de una película de teenagers.

Durante su paso por la Universidad de Louisiana, en agosto de 2018, se convirtió en campeón de Europa en categoría absoluta tras un concurso memorable, saltando 6,05 metros en Berlín.

En 2019 fue subcampeón del mundo en Doha (5,97 metros).

20240805 ATHLETICS - OLY - PARIS - 2024 Sweden's atletismo, salto con garrocha Armand Duplantis reacts in the men's pole vault final of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 5, 202 Armand Duplantis Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Duplantis batió luego dos veces el récord del mundo (6,17 y 6,18 m) en febrero de 2020 y se convirtió en campeón olímpico en agosto de 2021, un momento inolvidable que como no podía ser de otra manera compartió con sus padres y entrenadores.

En el último ciclo olímpico, además de los sucesivos récords mundiales, ha sumado dos nuevos oros europeos y dos mundiales.

Todo hasta desembocar en el nuevo oro con récord mundial en París, para prolongar una historia que comenzó en el jardín de casa en un rincón de Estados Unidos y que lo ha llevado al olimpo del atletismo.

