La dura autocrítica de Lola Moreira tras competir en los Juegos Olímpicos: "Decepción conmigo misma"

"Terminaron mis terceros Juegos Olímpicos. Terminaron y no fue el resultado que esperaba o me hubiese gustado. La verdad, siento mucha frustración y decepción conmigo misma. No logré plasmar en los resultados todo el trabajo que hicimos durante estos cuatro años", expresó en sus redes sociales.

"Valoro haber llegado hasta acá pero hoy lo que siento es esto. Lamento no haber hecho un buen papel representando al país. Intenté todo y no se dio. Sepan que dejé todo, de eso estoy segura", agregó.

Después de los Juegos de Tokyo, Moreira declaró a Referí que sintió "mucha impotencia" por su peso corporal en el evento.

"En mi categoría (entonces denominada laser radial) las competidores van cada vez más pesadas. El promedio de peso normalmente estaba en 68 kilos y en los Juegos el top 10 estuvo arriba de los 70 kilos; toda la categoría subió y ya el año pasado hicimos tremendo entrenamiento, con recuperación, intentamos hacer las cosas bien: bajé de peso para poder subir en masa muscular, en cuarentena y sin poder entrenar, pero no me dio para llegar en 68 kilos, llegué en 65 y me faltaron unos kilos que con viento no tuve cómo peleársela a las rivales", declaró entonces.

El pasado 17 de julio, poco antes de viajar a Francia, Moreira declaró a Referí: “Cuesta más que el carbono ceda, y para ello necesitás más peso, más palanca, por esa razón las competidoras son cada vez más pesadas para generar esa curva del mástil. Antes el peso ideal del barco era 68 kilos o 69 k. Hoy estoy en 65 k, y ahora hay competidoras que alcanza los 76 k y 78 k con 1,80 metros de altura”.

El peso y la altura volvieron a ser factores determinantes para que Moreira no pudiera estar cerca de pelear un lugar en la meda race que se correrá este martes pero donde la holandesa Marit Bouwmeester ya se aseguró la medalla de oro al sacar una ventaja indescontable para la segunda y las demás clasificadas a la medal.