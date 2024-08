Comité Olímpico Uruguayo tildó de "polémica" una decisión en vela en la clase que compitió Lola Moreira en los Juegos Olímpicos

wSegún el cronograma, en el día de hoy se llevarían a cabo las últimas dos regatas, número nueve y diez, pero debido a las condiciones del viento la organización definió solamente realizar la novena regata, cancelar la décima e ir mañana directamente a la carrera por medallas", agregó.

"Si bien esta definición está dentro de las reglas, resulta bastante inusual que en unos Juegos Olímpicos se cancelen completamente las carreras. Entre las nueve regatas realizadas, Lola Moreira se ubicó en la posición 22 entre los 43 botes participantes. Felicitaciones Lola por una vez más marcar presencia en los Juegos Olímpicos. Gracias por representar a nuestro país por tercera vez consecutiva entre las mejores del mundo. Vamos con todo por más", concluyó el COU.

En realidad, es normal y frecuente que ante la falta de condiciones para la navegabilidad se suspendan las regatas y se corran menos de las originalmente previstas.

Además, la vela ya tuvo que reprogramar el día de disputa de la medal race de la clase 49er donde compitieron Hernán Umpierre y Fernando Diz, quienes terminaron en el décimo lugar.

La suspensión, además, no afectó en nada a Lola Moreira que este lunes fue novena en la única regata disputada y bajó del 21º al 22º lugar de la clasificación general.

Moreira solo podía aspirar a terminar 21ª y superar a la india Nethran Kumanan quien quedó arriba por dos puntos (155 a 157).

La 20ª, la australiana Zoe Thomson, ya estaba lejos con 136 puntos entrando 15ª en la novena regata.

Moreira, de 25 años, logró el mismo puesto que en Tokyo 2020 (22ª).

20240805 ILCA 6 Netherlands' Marit Bouwmeester celebrates, as she is ensured to become gold medallist after race 10 of the women's ILCA 6 single-handed dinghy event was cancelled, during the Paris 2024 Olympic Games sailing competition at the Roucas-Blanc

Marit Bouwmeester

Foto: Christophe Simon / AFP