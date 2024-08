"Traidor": Gonzalo Peillat, el argentino que pasó a jugar por Alemania y gritó un gol en la cara a los Leones en el hockey de Juegos Olímpicos París 2024

“Innecesario, injustificable, imperdonable. ¿Contra el país en el que naciste? ¿El que te formó? ¿Con el que fuiste campeón olímpico? ¿Contra tus ex compañeros? Muy dolorosa la imagen”, escribió en X el periodista Juan Martín Rinaldi. “Indefendible lo de Peillat. Se respeta su decisión de jugar contra Alemania, pero el festejo fue innecesario”, sumó Sebastián Purgart, otro especialista.

Las desafiantes declaraciones de Gonzalo Peillat tras la polémica por el festejo de su gol

Luego del partido, Gonzalo Peillat dio dos entrevistas en las que lejos de apaciguar los ánimos, los caldearon. En diálogo con TyC Sports, el defensor sostuvo que “Argentina es un país bastante futbolero, creo que lo relacionan por ese lado”. Y desafió: “Se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal y no lo hicieron; hoy la gente que está sentada en el sillón de la casa critica lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y toma las decisiones que quiere, yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera, ganamos una medalla olímpica; creo que poca gente en argentina lo consiguió, y hoy que te digan lo que dicen me dejan pensar qué buenas decisión tomé al final del día”.

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Peillat tras la victoria de Alemania ante Los Leones

“El vínculo con el país es el mismo, no cambió para nada, voy siempre, y mis amigos y familia vive ahí. En cuanto a la vida no cambió nada, el tema son las diferencias en cuanto al deporte que en su momento se dijeron y dejaron a un lado. Uno tiene que tomar decisiones y yo la tomé; si no le gustó a la gente, es así”, remató.

Más tarde, ante las cámaras de la TV Pública, Peillat volvió a mostrarse desafiante: “Hay muchas cosas que las leo, pero qué sé yo. Hay que hacer mente fría: decir no importa y seguir para adelante. Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”.

“Con Argentina jugamos varias veces durante el año, creo que ya es una cosa más normal. Al principio sí pensé ‘uh, qué es esto’, pero se dio de esta manera. Argentina jugó bien, no hay que desmerecer lo que hicieron, fue un buen planteo. Nosotros con algunas decisiones no sé si estábamos relajados o qué, y después vino el final típico de Argentina que empuja, y eso a los europeos un poco les cuesta”, afirmó y contó sobre la incómoda situación de su familia: “Estaba toda la familia, faltaba mi papá, que vendrá para el nacimiento de nuestra hija. Fue mitad de familia para un lado y mitad para el otro, son cosas que sabía desde un primer momento que iban a sería así”.

Cachito Vigil se quebró en vivo al ver el gol de Gonzalo Peillat contra los Leones: “Tengo un nudo en la garganta”

El comentario de Sergio "Cachito" Vigil ante el gol de Gonzalo Peillat

El histórico entrenador Sergio “Cachito” Vigil, impulsor del hockey sobre césped en la Argentina, se encontraba trabajando como comentarista cuando Gonzalo Peillat marcó el tanto. “Un relato durísimo, tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán, no puedo decir más nada ¡Tengo un nudo en la garganta”, dijo Vigil sin poder contener las lágrimas.

Por qué el argentino Gonzalo Peillat juega en la selección alemana de hockey

Pero ¿cómo fue que Peillat pasó, en ocho años, de obtener la medalla dorada con la Argentina a la celebración de su gol contra la Argentina ayer en París?

Con 31 años, el defensor integró a Los Leones durante ocho años y marcó 176 goles en 153 partidos. En 2014, fue elegido el mejor jugador joven del mundo y ganó la medalla de bronce en el Mundial de La Haya; al año siguiente integró el plantel de Los Leones que fueron campeones en los Juegos Panamericanos de Toronto y el cierre de ese ciclo histórico fue con la medalla dorada en Río 2016.

En enero de 2019, Peillat decidió dar un paso al costado por diferencias con el cuerpo técnico y la dirigencia de la Confederación Argentina de Hockey cuando Carlos “Chapa” Retegui fue designado como head coach de los seleccionados nacionales, además de seguir al frente al equipo masculino. “Nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable", sostuvo Peillat en una carta difundida en ese momento.

Peillat no volvió a jugar más en la Selección Argentina, aunque por un tiempo se mantenía la expectativa de que pudiera volver a hacerlo. Desde 2016, jugaban en Bundesliga, en el Mannheimer. A fines de 2020, el entrenado Al Saadi Kais lo contactó para que se sumara a la selección de Alemania. El argentino contó que le costó un año decidirse a jugar para otra selección que no fueran Los Leones, hasta que a principio de 2022 le entregaron el pasaporte alemán y tuvo su presentación en marzo en la Pro League. El jugador reflexionó entonces sobre el complejo proceso que vivió antes de tomar la decisión. “Llega un momento en el que se te van las ganas de estar todo el día chocando la cabeza. Lo tuve que pensar mil veces con mi familia, pero al mismo tiempo no lo podía hablar con casi nadie”, dijo. Además, expresó sus preocupaciones: “No fue nada fácil, porque pensaba qué iba a decir la gente o qué iba a pensar un jugador alemán de que yo jugase para ellos”.

Enseguida llegaron las críticas. En una entrevista con ESPN, en la previa del debut con Alemania, Peillat explicó: “Yo no le tengo que devolver la medalla a nadie si la gané. Hoy por mil cosas tengo que tomar otra decisión en mi carrera y en mi vida y no por eso voy a decir ‘dejo de ser argentino’. Sigo siendo argentino. Nací en Argentina y soy argentino, al que le guste bien y al que no le guste que se enoje. No sé, tendrá dos problemas en ese caso: enojarse y desenojarse, simple”.