La última vuelta con Lola Moreira antes de París 2024: un paseo con la olímpica en el Río de la Plata

Lola Moreira clasificó el 2 de noviembre del año pasado en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El récord de Lola Moreira en los Juegos Olímpicos

Con su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, Lola alcanzará su tercera participación en esta competencia.

Debutó con 17 años en Río 2016, cuando fue abanderada. En esos Juegos culminó en la posición 25.

Volvió cinco años después, en Tokio 2020, y finalizó en la posición 22.

En los juegos de Francia será la tercera actuación de la sanducera que iguala una marca que solo había alcanzado Deborah Rodríguez en 2012, 2016 y 2020.

En la historia de los Juegos Olímpicos, hasta Tokio 2020, participaron 30 mujeres en el deporte uruguayo.

La embarcación y la espera por vientos oscilantes

El domingo en Francia, Lola recibirá un barco cuyo mástil es de carbono, a diferencia de los anteriores de aluminio.

Sobre el barco que tendrá que navegar, explicó a Referí: “Cuesta más que el carbono ceda, y para ello necesitás más peso, más palanca, por esa razón las competidoras son cada vez más pesadas para generar esa curva del mástil. Antes el peso ideal del barco era 68 kilos o 69 k. Hoy estoy en 65 k, y ahora hay competidoras que alcanza los 76 k y 78 k con 1,80 metros de altura”.

¿Cómo equilibra la falta de peso? “Tengo que hacer el doble de esfuerzo que las demás. No hay mucho más que pueda realizar. En los últimos años y, particularmente, en los últimos meses intenté subir de peso con más masa muscular”.

¿Hasta dónde la técnica puede ayudar? “En cuanto a la técnica estamos todos en el mismo nivel. En donde puedo hacer la diferencia es en la estrategia y en la táctica que utilizo en la cancha. En la toma de decisiones. Eso ocurre en el momento y en el lugar. Si el viento es oscilante a mi me favorece, porque tengo más decisiones para tomar. Si el viento es estable no me favorece tanto porque simplemente lo que hay que hacer es elegir un lado y darle velocidad. Ahí es donde las otras competidores me puedan sacar ventaja”.

¿Cómo es Marsella, sede náutica de los JJOO? Totalmente oscilante, lo que representa un buen escenario para que la sanducera pueda realizar una gran actuación en los Juegos.

Los objetivos para París 2024

Con dos JJOO de experiencia, París 2024 la encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva.

“En 2016 estaba viviendo un sueño. Uno siempre deja todo, pero la realidad es que estaba en las nubes. A Tokio llegué con más experiencia, y lo que ocurrió, por un lado, fue que me puse mucha presión y, por otro, que toda la información que sacamos de la zona de regatas, en la competencia ocurrió lo contrario y los nervios y la zona de regatas me jugaron una mala pasada. Ahora, para París, siento que llegó muy bien en todo sentido. Son los Juegos para tener la revancha de los anteriores”, apuntó.

Dolores Lola Moreira.jfif Dolores Lola Moreira

¿Qué es una revancha, en este caso? “En las dos anteriores no pude mostrar todo lo que trabajé para estar allí, y ahora siento que llego con menos presión, mucha más experiencias, muchos momentos e instancias en los que me jugaba tantas cosas, y ahora llego más tranquila y con más rodaje. Insisto en esto, pero lo vivo así, siento que es un buen momento. Siempre dejo todo, más por representar a mi país haciendo lo que me gusta, pero vengo trabajando con profesionales en todo los aspectos, me siento muy bien y preparada para esa revancha”.

Lola participará en la clase ILCA 6, una embarcación individual en la rama femenino, que antes era conocido como láser radial.

Hace un año participó en el Mundial de Marsella y culminó decimotercera, lo que expresa un buen antecedente para la competencia del próximo mes.

Desde el 1° de agosto saldrá durante cuatro días a buscar el medal race (la jornada final con las mejores) y de dar un salto entre las más destacadas del mundo.

Este miércoles, con Referí, se despidió del Río de la Plata, que la volverá a ver tras París 2024.