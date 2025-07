Por decreto firmado por Milei, uruguayo que residía en Argentina fue deportado tras 19 años: tenía una condena por violencia de género

Martínez Piedrahita acudió el pasado viernes a una oficina de migraciones de Buenos Aires para renovar su documentación, momento en el que fue detenido por orden de la Dirección Nacional de Migraciones y trasladado a una dependencia policial, desde donde fue finalmente expulsado del país en la madrugada de este miércoles.

Se trata de un migrante uruguayo y afrodescendiente que residía en Argentina hace 19 años y está casado con la argentina Nadia Paola Arismendi, con quien tiene tres hijos nacidos en el país.

Según indica la norma en su artículo 70, "en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo (....), la Dirección Nacional de Migraciones podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado, en un plazo de hasta 48 horas hábiles".

Las partidas de nacimiento de los hijos argentinos de Martínez Piedrahita y Arismendi fueron enviadas el pasado sábado a un representante de la Comisión de Migrantes del Ministerio Público de Defensa de la Alcaldía, dijo a EFE Zulema Montero, abogada del uruguayo.

Según confirmó a EFE el Ministerio Público de Defensa, las partidas de nacimiento fueron presentadas "en el marco de un recurso jerárquico" que fue rechazado por la Justicia.

Además, insistió Montero, "la expulsión no corresponde porque se han violado normas. No podía ser expulsado ni por la ley original ni por la modificación del decreto, porque su condena no es superior a tres años. Fue ilegal".

Por su lado, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, quien presentó junto a Montero otro recurso ante la Justicia, afirmó que "es un migrante con tres hijos argentinos, una esposa argentina, que ha sido expulsado por fuera de lo que dice la ley, es ilegal".

Paola Arismendi, esposa del hombre, contó en diálogo con el medio de Buenos Aires Radio Con Vos 89.9 que en el 2016 Piedrahita hizo sus documentos argentinos, los cuales se los entregaron de manera temporal.

Esa documentación se le venció años atrás y por problemas económicos, según contó su pareja, no pudo renovar la documentación. Entonces, desde este tipo se mantuvo en el país con un certificado de Residencia Precaria.

"En la época de pandemia él tuvo un problema. Discutió conmigo, nos enojamos y los vecinos hicieron la denuncia a mi nombre. Como fue una discusión lo tomaron como violencia familiar y entonces cualquiera podía denunciar", dijo

A raíz de esto, tuvo una causa de un año y seis meses por amenazas. Tras esta situación se mantuvo separado de su pareja, y luego volvió a "rehacer" su familia, aseguró la mujer.

Piedrahita tiene una cuenta de Mercado Pago a su nombre, una cuenta en el Banco Nación y también un certificado de domicilio en Argentina, entre otras cosas.

De acuerdo con Arismendi, han ido en varias ocasiones a renovar los documentos, sin embargo, el gobierno "siempre" les puso "trabas".

"En marzo fuimos a migraciones en la capital y nos dijeron que iba a ser la última vez que tendría que renovar la Residencia Precaria porque a partir de junio podía hacer su DNI definitivo", dijo.

"Entonces, el viernes imagínate que cuando fuimos lo hacíamos contentísimos. Pero no pasó nada de eso", agregó.

Fueron atendidos, trasladados a otro módulo de migración y tras esperar unas horas, una persona se acercó a ellos y les revelaron que Prefectura se iba a llevar a Piedraita porque "tenía una orden de extradición".

"Ahí se lo llevaron y no lo vi más", dijo la mujer entre lágrimas mientras no pudo continuar hablando.

Con información de EFE