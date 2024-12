El anuncio que hizo Wanderers sobre Diego Lezcano, el futbolista juvenil que sufrió una arritmia cardíaca

Ese día, Montevideo Wanderers informó que el juvenil sufrió una arritmia estando en su domicilio, al tiempo que agregó que desde el punto de vista cardiovascular se encontraba estable y a nivel neurológico había respondió de manera favorable.

“Estaba durmiendo. Me despierto agitado, asustado, con presión en el pecho. No sabía qué hacer”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890 el día 23 de setiembre, cuando ya había recibido el alta pero permanecía en sala.

Diego Lezcano.jfif Diego Lezcano, jugador de tercera división de Wanderers @mwfc_oficial

“Le escribí a un amigo, porque mis viejos están lejos, en Minas, y yo estoy viviendo en Ciudad de la Costa. Y le escribí a un amigo, el Topo, que ya de paso le mando saludo, que me salvo la vida. Me trajo a emergencia, me empecé a descomponer, me subieron a una camilla, me acuerdo que me llevaron corriendo, me dieron electroshock y ahí se me apagó la tele como por tres días y no me acuerdo de nada”, comentó al contar su caso.

Tras ser dado de alta, el jugador se iba a instalar en Minas, en la casa de sus padres, donde iba a estar alejado de la actividad deportiva mientras se esperaba su evolución.