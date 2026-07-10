El uruguayo Facundo Bernal tuvo sus primeros entrenamientos en Betis, su nuevo club, que realiza la pretemporada en Alemania

El jugador uruguayo Facundo Bernal , uno de los fichajes del Betis para esta temporada, se ejercitó en el primer entrenamiento del equipo en su concentración en Harsewinkel, Alemania , donde el equipo del chileno Manuel Pellegrini realiza la pretemporada.

Tras el fichaje por 9.5 millones de euros a Fluminense, el ex Defensor Sporting se sumó esta semana al club español y viajó a la pretemporada, en la que también participa el ex Nacional Gonzalo Petit , quien regresó al club tras sus dos préstamos en su primer año.

Una concentración de diez días en la localidad alemana de Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, será, desde el miércoles hasta el próximo 18 de julio, el inicio de la séptima pretemporada del chileno Manuel Pellegrini al frente del Betis, en un ejercicio en el que el equipo verdiblanco regresa a la Liga de Campeones veintiún años después.

El jugador uruguayo Facundo Bernal uno de los fichajes del Betis para esta temporada, se ejercita en el primer entrenamiento del equipo en su concentración en Harsewinkel (Alemania).

El Betis ha confirmado este miércoles los hitos de su pretemporada y, tras su estancia en Alemania, estará del 20 al 25 de julio en Sevilla, del 27 de este mes hasta el 1° de agosto en Marbella (Málaga) y del 3 al 7 de agosto en Dublín, con seis amistosos de preparación cerrados, el primero de ellos el 18 de julio frente al Sportfreunde Lotte, equipo de la Regionalliga West, la cuarta alemana.

El ex Nacional Gonzalo Petit le dio la bienvenida a Betis a Facundo Bernal y ambos uruguayos viajan a la pretemporada del equipo de Manuel Pellegrini

El uruguayo Facundo Bernal fue presentado en Betis, primer fichaje en el equipo del chileno Manuel Pellegrini para la próxima temporada; mirá los números

Además, en julio los de Pellegrini jugarán ante el Recreativo de Huelva (22), el Granada (25) y Olympique de Lyon (29) y, en agosto, Arsenal (5) y Bournemouth (8), el último de los duelos de preparación antes del comienzo de la competición liguera ante el Valencia en Mestalla previsto para una semana más tarde.

Facundo Bernal y Gonzalo Petit en Betis

La única novedad, hasta el momento, en la plantilla bética es el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, quien ha fichado hasta 2031 procedente del Fluminense brasileño como una pieza para su centro del campo después del traspaso al Sporting de Portugal de Sergi Altimira y a la espera de, entre otras operaciones, conocer si el marroquí Sofyan Amrabat continúa la próxima temporada tras su cesión de la pasada desde el Fenerbahe turco.

El club anunció el fichaje del lateral zurdo Fran García, procedente del Real Madrid, mientras que el extremo brasileño Antony dos Santos tiene permiso de la entidad bética para volver a finales de esta semana para resolver asuntos personales y, bien desde Sevilla o directamente, se incorporará a la concentración bética en tierras alemanas, en la que no estará el punta marroquí Ez Abde.

Abde tiene unos días más de permiso que sus compañeros tras su participación en los entrenamientos previos de Marruecos al Mundial de Estados Unidos, que finalmente no pudo jugar por lesionarse la semana anterior, y no estará en la concentración en Alemania, como tampoco estarán Alvaro Fidalgo y Cucho Hernández tras las eliminaciones respectivas del Mundial de México y Colombia; ni el argentino Giovani Lo Celso.

Sí han regresado de sus respectivas cesiones en el Granada, Levante y Valladolid el delantero uruguayo Gonzalo Petit, el mediapunta Iker Losada y el portero portugués Guilherme Fernandes, sobre quienes Pellegrini tendrá la última palabra en pretemporada sobre su continuidad.

EFE