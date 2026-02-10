Parlamento: ingresa el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y oficialismo busca desactivar interpelación a Lubetkin

Con la vuelta del presidente Yamandú Orsi desde China y la llegada, a través de valija diplomática desde Paraguay el domingo, del documento oficial del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea , la responsabilidad para aprobar el tratado –para lo que hay amplio consenso– se trasladará al Parlamento. El texto ingresará este martes, probablemente por el Senado, y las bancadas están definiendo los detalles sobre cómo abordar el proyecto.

La idea en el oficialismo es conformar dos comisiones especiales en donde estén representados todos los partidos –una en cada cámara– que trabajen en forma conjunta para recibir las delegaciones y que luego voten el proyecto por separado. En la oposición, sin embargo, entienden que lo más eficiente es que las que trabajen sean las ya conformadas comisiones de Asuntos Internacionales.

“Creo que es lo más rápido y lo más eficiente”, dijo a El Observador el diputado blanco y presidente de la comisión de Asuntos Internacionales de la cámara baja, Juan Martín Rodríguez. En ese caso, propuso el legislador, los diputados serían invitados a la comisión del Senado para recibir a las delegaciones y no hacerlos comparecer dos veces.

De todos modos, la palabra final la tiene la bancada de gobierno y desde la oposición estiman que este martes, luego que ingrese el texto, terminarán de definir los detalles del proceso legislativo.

Uruguay es el último país del Mercosur en enviar el acuerdo para ratificar el acuerdo al Parlamento. Paraguay, que como presidente pro témpore del Mercosur fue el encargado de protocolizar el texto del tratado, envió el proyecto a fines de enero mientras que Argentina y Brasil lo hicieron la semana pasada.

En el Mercosur hay una disputa por ser el primero en ratificar el acuerdo porque, además de ser una señal política de respaldo al acuerdo, permitiría una aplicación provisional de la parte comercial si la Unión Europea toma la decisión política de avanzar en ese sentido.

¿Qué es una aplicación provisional? Que la parte comercial del acuerdo empiece a regir antes de que el Parlamento Europeo lo ratifique. Esta posibilidad, prevista en el tratado, surgió luego de que el Parlamento Europeo decidiera enviar el texto del tratado al Tribunal Europeo de Justicia para que se expida sobre si es compatible con la normativa del bloque comunitario, un proceso que puede demorar hasta dos años.

Alemania y la presidenta de la Comisión Europea, Úrusula von der Leyen, son los principales promotores de esa aplicación pero los detractores del acuerdo han cuestionado esa posibilidad. La aplicación provisional comenzaría con el primer país del Mercosur que ratifique el acuerdo.

Interpelación a Lubetkin

En el medio del avance legislativo del proyecto del acuerdo con la Unión Europea quedará la interpelación al canciller Mario Lubetkin votada a fines de enero. Sin embargo, por estas horas hay negociaciones entre oficialismo y oposición para tratar de desactivar esa instancia y que el canciller comparezca en otro formato.

La instancia está prevista para el 19 de febrero y surgió luego de que el Frente Amplio decidiera no acompañar un llamado en régimen de comisión general en la comisión permanente que trabaja durante el receso parlamentario.

Durante la sesión del martes 20 de enero, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez presentó una moción para convocar al canciller a la comisión permanente. El planteo, que contó con los votos de la oposición, fue rechazado porque no el oficialismo no acompañó y, por esto, el legislador presentó la moción para convocar una interpelación, que fue aprobada solo con votos opositores ya que se precisan menos respaldo para su aprobación.

Mientras que el llamado en régimen de comisión general no tiene consecuencias sobre el ministro, una interpelación podría derivar en una censura si la oposición consigue las mayorías necesarias. Sin embargo, la intención inicial del propio Rodríguez era ir por el formato más amistoso pero ante la falta de respaldo del oficialismo planteó la interpelación.

La diferencia fue que en el oficialismo ya tenían previsto que el canciller compareciera ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado a la vuelta del viaje a China para brindar explicaciones sobre distintos temas pero para la oposición eso no era suficiente.

"El señor canciller Lubetkin será interpelado porque la bancada del gobierno así lo quiere. Si hubiese dado sus votos para que compareciera en régimen de comisión general, hubiese sido una sesión como tantas otras", dijo Rodríguez en aquel entonces.

La interpelación votada es sobre cinco temas: el acuerdo con la Unión Europea, el viaje a China, la suspensión de las visas de residencia en Estados Unidos, la situación de Venezuela y el tratado del Mercosur con Singapur que entra en vigor el próximo 1° de marzo.

“¡Inaudito! Parece joda, pero lamentablemente es verdad. Los integrantes del Partido Nacional y el Partido Colorado decidieron interpelar al Canciller de la Republica por esto. Incluso ya conociendo su futura comparecencia a la comisión de Asuntos Internacionales del Senado luego de la visita de Estado del presidente a China. ¡Van a interpelar al Canciller por sus logros!”, escribió el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, en su cuenta de X en respuesta a un tuit de Rodríguez.

Sin embargo, durante el fin de semana hubo conversaciones entre Rodríguez y Caggiani para tratar de llegar a un acuerdo. Desde el oficialismo insistieron a la oposición para que el canciller comparezca ante la comisión de Asuntos Internacionales lo que fue descartado rápidamente.

Rodríguez, en cambio, propuso –luego de dialogarlo con sus colegas de la oposición– suspender la interpelación pero si el oficialismo se compromete a votar un llamado en régimen de comisión general con el compromiso de que el tema del acuerdo con la Unión Europea quede por fuera de la agenda ya que va a estar siendo tratado en la comisión correspondiente.

El diputado blanco, incluso, estaba dispuesto a sacar más temas para la comparecencia pero no tuvo respaldo entre sus compañeros opositores. El Frente Amplio deberá contestar en las próximas horas.