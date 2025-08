¿Qué dijeron Ignacio Ruglio y Flavio Perchman sobre Javier Burgos de cara al clásico entre Peñarol y Nacional?

NACIONAL La patada de Nicolás López al juez Javier Burgos en Nacional vs Progreso que no fue castigada en tiempo real ni por el VAR

En el VAR estarán Diego Dunajec y como asistentes Yimmy Álvarez y Héctor Bergaló.

Álvarez es el presidente la gremial de árbitros, Audef, y Bergaló el secretario general.

El gremio denunció este año al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio y lo llevó ante el Tribunal de Ética, que lo volvió a suspender por un mes. Por esa razón no podrá estar en el clásico del sábado.

En la Supercopa Uruguaya, a Burgos lo acompañaron Andrés Nievas y Alberto Píriz (repite) como asistentes. En el VAR repite Diego Dunajec y estuvieron Santiago Motta y Pablo Llarena.

Sin Bergaló, el equipo arbitral viene de impartir justicia el sábado en Las Piedras en el triunfo de Cerro Largo contra Juventud por 2-0.

Burgos cortó en la Supercopa una racha de 36 clásicos sin que a Nacional le sancionaran un penal a favor contra Peñarol.

La acción no estuvo exenta de polémicas porque la mano de Rodrigo Pérez, tras un cabezazo de Jeremía Recoba, tenía más elementos para ser no sancionable que para que fuera cobrada.

El llamado de Dunajec hizo revisar a Burgos la incidencia y tras un montón de repeticiones y cámaras lentas, y luego de sostener varias veces su decisión de campo en tiempo real, cambió y dio penal.

Antes de ese clásico, a Nacional no le cobraron algunos penales claros como el de Jesús Trindade a Pablo García en el Clausura 2019, con Leodán González de juez, o el de Camilo Mayada a Gonzalo Carneiro en el Torneo Apertura 2024 con Mathías De Armas de árbitro.

Antes de ese penal por mano de Rodrigo Pérez, quien ya no está en Peñarol porque se fue a Olimpia, el último penal sancionado a favor de Nacional había sido el 15 de mayo de 2016 por el Torneo Clausura.

Aquel clásico, que terminó 2-2 con agónico gol de Marcel Novick, fue arbitrado por Daniel Fedorczuk quien le cobró a Nacional dos penales, por faltas de Matías Aguirregaray y un joven Federico Valverde. Los dos los anotó Diego Polenta, con implacables ejecuciones.

Jugaron por Peñarol esa fría tarde Gastón Guruceaga, Matías Aguirregaray, Carlos Valdez, Guillermo Rodríguez, Maximiliano Olivera; Federico Valverde (75′ Maximiliano Rodríguez), Nahitan Nandez (54′ Diego Rossi), Marcel Novick, Luis Aguiar; Diego Forlán y Miguel Murillo (60′ Hernán Novick). El entrenador era Jorge Da Silva y quedaron de suplentes Damián Frascarelli, Andrés Rodales, el argentino Tomás Costa y Mauricio Affonso.

Jugaron por Nacional, dirigido por Gustavo Munúa: Esteban Conde, Jorge Fucile, Mauricio Victorino, Diego Polenta, Alfonso Espino; Santiago Romero (89′ Sebastián Eguren), Gonzalo Porras; Leandro Barcia, Sebastián Fernández Christian Tabó (71′ Felipe Carballo); Leo Gamalho (63′ Marcio Benítez). Quedaron de suplentes: Luis Mejía, Ignacio González, Matías Cabrera y Rodrigo Amaral.

Polenta adelantó a Nacional a los 49', empató Aguirregaray a los 61', Polenta puso el 2-1 cinco minutos más tarde y a los 90' Novick empató con un gol de nuca, luego de la expulsión de Guillermo Rodríguez por una durísima falta sobre Papelito Fernández.

Pasaron 36 clásicos para que a Nacional, ocho años y nueve meses, le volvieran a cobrar un penal.

Por Nacional, dirigido por Martín Lasarte, jugaron Luis Mejía, Lucas Morales Burruzo, Sebastián Coates, Julián Millán (80′ Diego Polenta), Gabriel Báez; Christian Oliva, Franco Catarozzi (61′ Lucas Villalba), Nicolás Rodríguez (61′ Jairo Amaro), Nicolás López, Bruno Damiani (71′ Diego Herazo) y Jeremía Recoba (71′ Rómulo Otero). Fueron suplentes Diego Capdevila, Mateo Rivero, Emiliano Ancheta, Yonatan Rodríguez, Mauricio Pereyra.

Por Peñarol jugaron Guillermo De Amores, Damián Suárez (46′ Pedro Milans), Javier Méndez, Léo Coelho, Maximiliano Olivera; Rodrigo Pérez, Eduardo Darías (59′ Javier Cabrera); Jaime Báez (80′ Felipe Avenatti), Leonardo Fernández, Lucas Hernández (46′ Diego García); Maximiliano Silvera (80′ David Terans). El DT sigue, Diego Aguirre. Fueron suplentes y no entraron Martin Campaña, Camilo Mayada, Nahuel Herrera, Ignacio Sosa y Tomás Olase.

Nicolás López marcó el penal y adelantó a Nacional a los 38', Recoba amplió a los 43' y García descontó a los 71'. Fueron expulsados a los 95' Diego Herazo, Rodrigo Pérez, Nicolás López y Javier Cabrera.

La opinión de Ignacio Ruglio sobre Javier Burgos

"Javier Burgos ha tenido errores y aciertos, pero tiene personalidad y ojalá lo haga bien. Cuando dirigís un clásico ya tenés suficiente presión como para qur vengan a poner más. La vieja frase: que pasen desapercibidos, que no haya nada extraño, va a haber VAR y que las cosas se diriman en la cancha", dijo Ruglio el lunes en la presentación de Brayan Cortés y Alejo Cruz.

"Ojalá que le vaya bien, ha tenido un buen año y confiamos. Hoy por hoy no solo es el árbitro sino todo el equipo que tiene incidencia. Ojalá sea un partido que se pueda definir en la cancha de acuerdo al juego y no tengan incidencias negativas, pero hoy pensamos más en el equipo que está bien, que está fuerte y como digo siempre con confianza pero no confiado", agregó Ruglio.

La opinión de Flavio Perchman sobre Javier Burgos

“Ha sido de los jueces que más ha evolucionado, lo he visto con una evolución muy buena desde el año pasado. Y este año también Gustavo Tejera está haciendo un muy buen año, el año pasado no me había gustado nada y este lo vi mucho mejor”, comentó Perchman en Sport 890.

“Burgos me da total tranquilidad, desde ese punto de vista no tengo nada que decir”, agregó.

Con respecto a los anteriores clásicos de este año, Perchman había sido muy crítico con los arbitrajes de Esteban Ostojich, a pesar de sus muy buenas actuaciones. “No me gustaron, desde el punto de vista de las faltas, pero no tuvo incidencia en el resultado”.