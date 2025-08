Clásico Peñarol vs Nacional: lo que dijo Flavio Perchman sobre el favorito, si irá al Campeón del Siglo y su opinión sobre el "discreto" debut carbonero en el Clausura

Además, mencionó la incidencia que puede tener que el clásico se juegue sin público local. “Si jugaramos en la cancha de Peñarol con público de Peñarol, yo creo que se equilibr a porque siempre el público juega un papel importante. Al no haber público…”, señaló.

“Yo me tengo mucha fe para el sábado, me tengo mucha fe, pero Peñarol es un buen equipo y te puede ganar perfectamente. No es algo que si te gana Peñarol 2-1 digas que estaba afuera de los planes”, sostuvo.

Consultado por si irá al Campeón del Siglo en la delegación tricolor, señaló: “Voy, firme”. Será su primer clásico como directivo tricolor en el estadio aurinegro.

“Discreto, nada del otro mundo”

Perchman también dio su opinión sobre el debut de Peñarol con triunfo 2-1 ante Progreso en el Campeón del Siglo.

“En el balance del partido gana bien. Fue discreto, no fue nada del otro mundo”, dijo ante la pregunta.

Nahuel Herrera Peñarol Nahuel Herrera salta a la cancha del Campeón del Siglo que luce vacío, sin hinchas aurinegros, para el debut de Peñarol ante Progreso FOTO: @OFICIALCAP

Además, mencionó una jugada específica en la que dos delanteros de Progreso desaprovecharon un ataque en el que tenían a Nahuel Herrera como único marcador.

“Hay una jugada que escuche hablar bastante poco al periodismo, la que se van dos contra uno, era una jugada de gol clarísima de Progreso en el final del partido, que la lleva López y a la izquierda de él tiene un compañero solo, y se juega la individual contra Nahuel Herrera en vez de tocar para el compañero. Una jugada clarísima”, señaló.

“En el final del partido con Peñarol 2-1. Peñarol ganando queda insólitamente desbalanceado”, agregó. “Hay mérito de Herrera porque quedó mano a mano con López, pero López tenía que haber abierto para la izquierda”.

Lo que dijo sobre Brugos, quien se perfila para ser el clásico designado

El vice tricolor no tuvo cuestionamientos para el juez Javier Burgos, quien se perfila para ser el juez del clásico.

“Ha sido de los jueces que más ha evolucionado, lo he visto con una evolución muy buena desde el año pasado. Y este año también Gustavo Tejera está haciendo un muy buen año, el año pasado no me había gustado nada y este lo vi mucho mejor”, comentó.

Wanderers Peñarol campeonato clausura 2024, Javier Burgos Foto: Leonardo Carreño

“Burgos me da total tranquilidad, desde ese punto de vista no tengo nada que decir”, agregó.

Con respecto a los anteriores clásicos de este año, mencionó las actuaciones de Esteban Ostojich. “No me gustaron, desde el punto de vista de las faltas, pero no tuvo incidencia en el resultado”.