Diego Aguirre habló de "suspicacia" por el arbitraje del clásico a Peñarol y soltó una frase fuerte sobre la actuación de Javier Burgos

" Sobre todo después de escuchar al VAR porque no lo veía por ningún lado el penal y lo convencieron , se debe sentir muy mal porque quedó pegado. Es una lástima, incidió en un partido hasta el momento parejo, romper el partido, una cosa que no vio y no quería cobrarlo y lo presionaron tanto que le hicieron tomar una decisión que no quería tomar", dijo Aguirre que no suele hacer declaraciones estridentes contra los arbitrajes.

FÚTBOL URUGUAYO Los jueces para la primera fecha del Torneo Apertura 2025, con City Torque vs Nacional y Progreso vs Peñarol; mirá todos los detalles

Sobre la designación de Javier Burgos y Diego Dunajec para la primera fecha del Torneo Apertura, Aguirre dijo: "Está bien, las cosas que pasan hay que dejarlas atrás, pero te incomoda ese tipo de situaciones. Pero ya pasó".

"Pensé que no había sido, de verdad, no lo ves por ningún lado. Me quedo con la opinión del árbitro, que no lo quería cobrar. Soy anti VAR porque cada vez hay más polémicas, al menos acá. En Inglaterra o España funciona de otra manera, acá se ve que no funcionan bien las cámaras", afirmó la Fiera.

"Empezó diferente a como queríamos, pero recién está empezando, es largo y se definirá en diciembre", admitió sobre el inicio de temporada para el manya que antes de perder el clásico de la Supercopa había perdido otro amistoso, por la Serie Río de la Plata.

"Es una racha adversa que hay que romperla y no hacemos demasiada charla de ese tema, simplemente la necesidad de ganar siempre y especialmente un clásico; pronto tendremos otra oportunidad y en el fútbol las cosas cambian rápidamente", expresó sobre el enfrentamiento ante Nacional pactado para la segunda fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central.

La convulsionada interna de la dirigencia de Peñarol

Aguirre evitó hablar sobre el clima que se vive en la interna del consejo directivo de Peñarol donde Edgardo Novick renunció como secretario general el 27 de diciembre formando una alianza con la oposición que es mayoría contra el oficialismo del presidente.

El año pasado, tras las elecciones de noviembre de 2023, Aguirre hizo un asado en su casa para que oficialismo y oposición dejaran atrás sus diferencias y trabajaran en conjunto por Peñarol.

"Una raviolada es buena idea, no lo descarto, pero hay que estar tranquilos, alinearnos y juntos buscar lo que todos queremos que es lo mejor para Peñarol", se limitó a decir Aguirre.

La interna deportiva de Peñarol

Sobre la posible llegada del argentino Héctor Daniel "Tito" Villalba, Aguirre afirmó: "Hubo un acercamiento y estamos esperando novedades. Hay que esperar si se concreta o no, no hablo antes de que las cosas pasen".

"Cuando tenés un proceso exitoso es normal que no puedas retener a algún jugador, como Guzmán Rodríguez o (Facundo) Batista. Se fueron jugadores importantes y vinieron otros, después los rendimientos permitirán sacar conclusiones, hay que esperar un poco, un par de meses como para tener más capacidad de análisis".

"La mayoría de los jugadores que captamos es de jugadores que no vienen con ritmo, lleva un tiempo que se adapten. Un jugador que viene, rinde bien en un mes y medio o dos, es lo que espero", afirmó.

Aguirre pasó a liderar la dirección deportiva de Peñarol tras perder las finales del Campeonato Uruguayo 2023 contra Liverpool. Para 2024 apostó por jugadores menores de 30 años que en 2023 tenían muchos partidos jugados y sin historial de lesiones recientes.

Para este 2025, en cambio, se reforzó con jugadores inactivos como Martín Campaña, Gastón Silva o David Terans, de escasa actividad en 2024.

Washington Aguerre, caso cerrado

Washington Aguerre Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

"Hablé en su momento, agotamos todas las demostraciones de deseo para que continuara, no pudo ser, tenía cosas muy buenas, aparentemente, imposible de competir, y trajimos a Martín Campaña. El tema, para mí, terminó ahí. Después no se saben las vueltas de la vida.", manifestó.

Sobre Martín Campaña dijo: "Está muy bien, está pronto, estuvo de suplente el otro día. Todos pelean por un puesto para que se lo vayan ganando. Tenemos un plantel muy rico, en todos los puestos tenemos dos opciones, hay una disputa permanente".

Sobre el nivel de Guillermo De Amores evitó hablar: "No quiero hablar de nadie. Quedamos en falta, no pudimos ganar, quedamos muy angustiados y no es momento de señalar culpables, perdimos todos".

Consultado por la falta de gol del equipo admitió: "Nos faltó meterla, si hacés cosas buenas pero no hacés los goles, al final no conseguís el resultado, que es lo importante. Tenemos que buscar ser más contundentes. Pero es muy rápido para sacar conclusiones".

La llegada de Alexander Machado y el puesto que le dará

20250119 Alexander Machado cuando defendió a la selección de Uruguay del medio local ante Guatemala Alexander Machado cuando defendió a la selección de Uruguay del medio local ante Guatemala

"Alexander Machado que tiene muy buenas condiciones. Viene a pelear el puesto y también apuntando a largo plazo. Tiene 22 años, si se afianza, puede ser un jugador importante que se va a valorizar mucho", dijo.

"Ha jugado como extremo o carrilero, pero hoy es un centrodelantero, de velocidad y de atacar el espacio, la idea es utilizarlo como 9", agregó.

David Terans y Diego García

20250112 Diego García Peñarol Serie Río de la Plata Colo Colo. Foto: @OficialCAP Diego García Foto: @OficialCAP

"Terans puede jugar como Leo o como lo ha hecho en Paranaense en varios partidos, jugando de extremo por derecha a pierna cambiada. Lo vas a ver muchas veces junto con Leo, se van a retroalimentar uno de otro porque son dos tremendos jugadores, hay que tener calma y que encuentre su mejor forma tras más de un año sin continuidad, que eso cuesta", manifestó Aguirre.

García por derecha o izquierda. se siente más cómodo por la raya encarando para el medio. Le sienta bien jugar hacia adentro. Es una buena incorporación, está muy bien, nos ilusiona que va a tener un buen año, pero como dije eso lo tenemos que evaluar a fin de año", dijo el DT aurinegro.

García jugó todos los partidos de Liverpool en la temporada 2024 y en la pretemporada fue el mejor de Peñarol, pero siempre entrando desde el banco de suplentes.

La particular situación de Damián García

20250112 Damián García Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto @OficialCAP (1).jpg Damián García Foto @OficialCAP

"Cuando estaba prácticamente vendido, es habitual cuidarlo para que no pase un choque, una lesión; fue tratar de evitar eso. Luego se dilató y aparentemente sigue en pie. Es incómoda la situación, no lo podemos usar pero si no se hace lo vamos a tener que usar. Está entrenando bien, es un jugador importante, no creo que pase de hoy o mañana que se defina. Se va o no se va, pero no se va a dilatar más", dijo sobre el volante cuya caída al fútbol de Medio Oriente se cayó.

Aguirre lo puso de titular contra Colo Colo pero luego, en tres partidos, no lo mandó ni al banco de suplentes.

"(Tomás) Olase es muy buen jugador y no tenemos a nadie en carpeta", expresó por si se llega a ir García.

"Está prácticamente cerrado el plantel, pero esto termina el 25 de febrero por lo que no te lo puedo asegurar porque nunca se sabe", admitió

¿Cuándo estará pronto Gastón Silva?

20250118 Gastón Silva y Martín Campaña fueron presentados por Peñarol Gastón Silva y Martín Campaña fueron presentados por Peñarol FOTO: @OficialCAP

"Está mejor, tuvo diferencias con el club (Puebla) y estuvo entrenando fuera de la cancha largo tiempo, de a poco le vamos a ir dando minutos. A la brevedad va a estar, vamos viendo día a día, capaz este sábado, vamos a verlo", manifestó Aguirre.

El estado actual de Leonardo Fernández

20250126 Franco Catarozzi y Leonardo Fernández Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (22).jpeg Franco Catarozzi y Leonardo Fernández Foto: Inés Guimaraens

"Hemos charlado, estoy contento de que esté, él está contento de haberse quedado y no tengo dudas de que va a hacer otro gran año y ser otra vez el mejor del campeonato", expresó Aguirre.