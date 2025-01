Los jueces para la primera fecha del Torneo Apertura 2025, con City Torque vs Nacional y Progreso vs Peñarol; mirá todos los detalles

La etapa comenzará este viernes 31 con los encuentros Cerro Largo vs Juventud y Defensor vs Boston River.

El sábado 1° habrá dos partidos con el debut de Peñarol, el campeón vigente: Danubio vs Liverpool y Progreso vs Peñarol, que se jugará en el Estadio Centenario.

El domingo será el debut de Nacional, también en el Centenario, en uno de los tres partidos de la jornada: Miramar Misiones vs Plaza Colonia, Torque vs Nacional, y Wanderers vs Racing.

El árbitro del estreno tricolor, en el Estadio Centenario, será Javier Feres y en el VAR estará Andrés Cunha.

Y el lunes se cerrará la fecha con el juego Cerro vs River Plate.

Los detalles de la 1ª fecha del Torneo Apertura 2025: