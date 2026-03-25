¿Qué pasa con los ómnibus BRT si hay marchas en 18 de Julio? Bergara dijo que son "básicamente dos" y que habrá un "circuito de desvíos"

Con la obra del túnel en 18 de Julio descartada, la reforma del transporte metropolitano deberá contemplar qué pasará con la circulación de los ómnibus articulados en casos de interferencias en la principal avenida de la ciudad.

Un relevamiento del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) (realizado en ocasión de la presentación de su propuesta de reforma de la movilidad metropolitana) había identificado un promedio de dos cortes semanales de tránsito por 18 de Julio .

En 2023, según este informe, hubo un total de 109 cortes de tránsito por distintos motivos , entre manifestaciones sociales, culturales, accidentes de tránsito, obras y demás, algo que se puede ver en el siguiente cuadro.

"Habría que estudiar todo de nuevo": uno a uno los argumentos que presentaban quienes defendían el túnel en 18 de Julio y las advertencias de expertos

Bergara dijo que Orsi "cedió la derecha" a la IM en reforma del transporte y que hay que terminar de validar técnicamente propuesta sin túnel en 18 de Julio

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, había aludido recientemente a 134 interferencias detectadas a lo largo del año en 18 de Julio .

¿Qué pasará entonces con la circulación de los ómnibus articulados que circularán por el centro de la avenida en esas ocasiones?

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a este tema en una rueda de prensa.

Pese a los números manejados por el CINVE y también por el gobierno, el intendente sostuvo que las manifestaciones "importantes" son "básicamente dos": la del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y la del Silencio, el 20 de mayo.

Para esos días, dijo Bergara, se previó la "posibilidad de desvíos del BRT (bus rapid transit)" en el proyecto presentado por la Intendencia de Montevideo l gobierno.

"Está el circuito de desvíos que obliga, incluso, a cambiar de dirección por dos cudras la calle Martín C. Martínez. Está previsto el desvío hacia ambos lados de ida y de vuelta, con lo cual esta es una propuesta que prevé la posibilidad de hacer este tipo de manifestaciones populares" en 18 de Julio, aseguró el intendente.