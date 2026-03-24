Blancos citarán al Parlamento a ministra de Transporte tras negativa del túnel: Lema dijo que hay "improvisación permanente"

Parlamentarios del Partido Nacional citarán a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, luego de que el gobierno nacional descartara construir un túnel bajo la avenida 18 de Julio de circulación exclusiva para ómnibus, en el marco de la reforma que se preveía para el transporte metropolitano.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Finalmente, el presidente Yamandú Orsi se inclinó por la propuesta del intendente de Montevideo Mario Bergara. Es decir, la construcción de un corredor para ómnibus por el centro de la principal avenida del Uruguay. Esto es sin el túnel, con menos espacio para autos y algunas otras modificaciones.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, anunció que desde su colectividad política convocarán a la ministra Etcheverry; mientras que los ediles blancos también convocarán al intendente Bergara. "Se dio lo que advertimos hace un mes, se trataba de una aventura disparatada que iba a perjudicar al centro, a la movilidad, a los comerciantes y a terminar de complicar la zona", dijo Lema en diálogo con Telemundo de Canal 12.

La propuesta, que finalmente naufragó, buscaba reducir los tiempos de traslado desde la Ciudad Vieja hasta Tres Cruces de los 22 minutos actuales a siete minutos. "Preocupa la improvisación permanente. Desde el equipo del Ministerio de Transporte se avanza defendiendo el túnel, el intendente al principio no toma postura, después a contrarreloj se tiene que presentar una alternativa y a los ponchazos se termina diciendo que queda sin efecto", agregó el excandidato a intendente de Montevideo.