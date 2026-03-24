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Blancos citarán al Parlamento a ministra de Transporte tras negativa del túnel: Lema dijo que hay "improvisación permanente"

Los ediles nacionalistas también citarán al intendente de Montevideo, quien presentó al presidente una solución con un corredor para ómnibus por el medio de la avenida 18 de Julio

24 de marzo de 2026 22:08 hs
Martín Lema
Foto: Leonardo Carreño

Parlamentarios del Partido Nacional citarán a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, luego de que el gobierno nacional descartara construir un túnel bajo la avenida 18 de Julio de circulación exclusiva para ómnibus, en el marco de la reforma que se preveía para el transporte metropolitano.

Finalmente, el presidente Yamandú Orsi se inclinó por la propuesta del intendente de Montevideo Mario Bergara. Es decir, la construcción de un corredor para ómnibus por el centro de la principal avenida del Uruguay. Esto es sin el túnel, con menos espacio para autos y algunas otras modificaciones.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, anunció que desde su colectividad política convocarán a la ministra Etcheverry; mientras que los ediles blancos también convocarán al intendente Bergara. "Se dio lo que advertimos hace un mes, se trataba de una aventura disparatada que iba a perjudicar al centro, a la movilidad, a los comerciantes y a terminar de complicar la zona", dijo Lema en diálogo con Telemundo de Canal 12.

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La propuesta, que finalmente naufragó, buscaba reducir los tiempos de traslado desde la Ciudad Vieja hasta Tres Cruces de los 22 minutos actuales a siete minutos. "Preocupa la improvisación permanente. Desde el equipo del Ministerio de Transporte se avanza defendiendo el túnel, el intendente al principio no toma postura, después a contrarreloj se tiene que presentar una alternativa y a los ponchazos se termina diciendo que queda sin efecto", agregó el excandidato a intendente de Montevideo.

"Le vamos a exigir tanto al gobierno nacional como a la intendencia que se presente un plan serio, sólido y realizable", adelantó el nacionalista. "No nos hagan perder el tiempo en aventuras disparatadas que pierden el foco", añadió Lema.

El excandidato blanco por la Coalición Republicana calificó de "inentendible" la "descoordinación entre el gobierno nacional y el departamental", que recordó, "son del mismo partido". "No podemos perder tiempo en discusiones absurdas como era esta", sentenció.

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