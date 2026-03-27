Encuesta de Equipos sobre la gestión del intendente de Montevideo: 28% aprueba a Mario Bergara y 37% lo desaprueba

La Intendencia de Montevideo (IM) publicó la última encuesta realizada por Equipos sobre la gestión de Mario Bergara y la evaluación de la ciudadanía respecto a las principales áreas de acción del gobierno departamental .

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Según los datos de Equipos, encargado del monitoreo bimensual de la gestión departamental, 28% aprueba la gestión del intendente de Montevideo y 37% la desaprueba . Otro 28% tiene juicios intermedios y 7% no supo qué contestar o no opinó.

Si se compara con la anterior medición de esta empresa, con datos de octubre, la aprobación pasó de 31% a 28% y la desaprobación creció de 33% a 37% .

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Entre los votantes del Frente Amplio en las pasadas elecciones nacionales, Bergara registra 40% de aprobación y 19% de desaprobación. También en este electorado creció la desaprobación y bajó la aprobación teniendo en cuenta la medición anterior (pasó de 43% a 40% la aprobación y subió de 15% a 19% la desaprobación).

Entre los votantes de la Coalición Republicana, en tanto, la desaprobación trepa a 69% (aunque bajó desde 71% registrado en la encuesta anterior) y la aprobación se sitúa en 18% (creció de 16%).

La evaluación de la Intendencia de Montevideo

Equipos también monitorea la evaluación de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. En este caso, 44% desaprueba cómo funciona y 26% aprueba. Los juicios intermedios son 23% y quienes no contestaron suman 7%.

La limpieza de la ciudad y el tránsito se mantienen, como suele ocurrir en estas mediciones, como las dos áreas peor evaluadas.

En el caso de la limpieza 68% tiene valoraciones negativas respecto al funcionamiento y 13% positivas.

En el caso del tránsito 55% lo valora negativamente y 22% positivamente.

Evaluación por área

Respecto a la evolución histórica de ambas variables, la encuesta de Equipos refleja que la valoración sobre el funcionamiento de la intendencia en términos de limpieza es la peor desde 1999.

Sin embargo, si se analiza la variable recolección de basura, los datos son distintos: 33% considera positivo el funcionamiento y 49% negativos.