La Subprefectura de La Floresta interceptó en las últimas horas una embarcación de pesca con cuatro tripulantes que navegaba sin identificación frente al balneario Costa Azul, tras recibir información de la Prefectura de Canelones sobre presuntas irregularidades. Durante el procedimiento, los ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenía 36,27 gramos de cocaína y 71,53 gramos de pasta base, además de una balanza de precisión, que fueron recuperados por el personal de Prefectura.
Interceptaron embarcación que trasladaba droga en Costa Azul: uno de los tripulantes fue condenado y la investigación continúa
Durante el procedimiento los ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenía 36,27 gramos de cocaína y 71,53 gramos de pasta base