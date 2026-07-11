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Interceptaron embarcación que trasladaba droga en Costa Azul: uno de los tripulantes fue condenado y la investigación continúa

Durante el procedimiento los ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenía 36,27 gramos de cocaína y 71,53 gramos de pasta base

11 de julio de 2026 13:15 hs
Archivo. Personal de Prefectura.

Archivo. Personal de Prefectura.

Diego Battiste

La Subprefectura de La Floresta interceptó en las últimas horas una embarcación de pesca con cuatro tripulantes que navegaba sin identificación frente al balneario Costa Azul, tras recibir información de la Prefectura de Canelones sobre presuntas irregularidades. Durante el procedimiento, los ocupantes arrojaron al agua un recipiente que contenía 36,27 gramos de cocaína y 71,53 gramos de pasta base, además de una balanza de precisión, que fueron recuperados por el personal de Prefectura.

Ante este hecho la Fiscalía de Atlántida dispuso la detención de los involucrados, así como la incautación de sus teléfonos celulares. Como resultado de la investigación, la Justicia condenó a uno de los imputados a dos años de penitenciaría por el delito de suministro de sustancias estupefacientes. Asimismo, dispuso la destrucción de la droga incautada, el decomiso de la embarcación y la continuidad de la investigación en forma conjunta entre la Subprefectura de La Floresta, Investigaciones de Atlántida de la Policía Nacional y la División de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval.

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