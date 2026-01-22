Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Sebastián Marset: develan una nueva ubicación donde se escondería el criminal uruguayo e instan a realizar operativos urgentes

El vicepresidente de Bolivia solicitó realizar allanamientos a fin de “corroborar” la nueva pista sobre el paradero del uruguayo de 34 años.

22 de enero 2026 - 14:59hs
Sebastián Marset

El vicepresidente de Bolivia, Edmundo Lara, solicitó a la Policía de Santa Cruz de la Sierra que realice operativos de urgencia en la zona del Urubó, luego de que trascendiera que el uruguayo Sebastián Marset estaría en un condominio de ese barrio, protegido por un policía local.

Según el funcionario, los allanamientos deberían ser ejecutados principalmente por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a fin de “corroborar” la nueva pista sobre el paradero del criminal oriundo de Montevideo.

“Quiero exhortar al comandante general de la Policía Boliviana y a todos los jefes policiales de las diferentes unidades, como la FELCN, Interpol y la FELCC, a que procedan a realizar operativos en el Urubó con la finalidad de corroborar la información que se tiene respecto a que el narcotraficante Sebastián Marset se encontraría en esa zona”, indicó en un video publicado en redes sociales.

Marset, de 34 años, permanece prófugo desde fines de julio de 2023, cuando logró escapar de un operativo policial realizado en Santa Cruz de la Sierra.

Acusado por las autoridades de diferentes países de liderar una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero, es señalado como autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en 2022. En 2025, el Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa por información que permita su captura.

Temas:

Sebastián Marset criminal

