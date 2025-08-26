Dólar
/ Nacional / TRAGEDIA

Padre de las hijas de la policía que se suicidó junto a su bebé está en prisión por abusar de una de las niñas: tenencia fue otorgada a una tía

Este domingo se presentó ante el Ministerio del Interior otro hombre que asegura ser el padre de la bebé fallecida

26 de agosto 2025 - 13:16hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

El padre de las dos hijas de la policía que se suicidó junto a su bebé de dos meses el pasado viernes está en prisión, condenado por abusar de una de las menores, y la tenencia de las niñas fue otorgada a una hermana de la funcionaria fallecida, confirmaron fuentes de INAU y el Ministerio del Interior a El Observador.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la noche en Pocitos. La funcionaria policial, que estaba certificada hace tres años y le habían retirado su arma de reglamento, intentó tirarse desde su apartamento al vacío junto a sus tres hijas, pero la mayor de 12 años logró escapar junto a su hermana de 3 antes de que la mujer se lanzara con la bebé.

Tras el hecho, las niñas fueron trasladadas al Hospital Policial, donde reciben la atención de especialistas del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior, en coordinación con el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

Yamandú Orsi
TRAGEDIA

Orsi sobre el suicidio de una policía junto a su bebé de 2 meses: "Somos responsables, como sociedad y Estado"

Sindicato policial señala falencias graves en protocolos de salud mental
MINISTERIO DEL INTERIOR

Tras suicidio de una policía junto a su bebé, sindicato señaló "graves falencias" en protocolos de salud mental y el ministro anunció reuniones "urgentes"

"Estamos trabajando con el Ministerio del Interior por el rol que ocupaba la mujer. Ellos tienen a través de la Policía una unidad de víctimas. Se está trabajando en forma conjunta, incluso con los servicios en los que algún momento estuvieron vinculadas las niñas, como el CAIF", afirmó la presidenta de INAU, Claudia Romero, en declaraciones consignadas este martes por Telemundo.

En primera instancia, la Justicia otorgó la tenencia de las menores a una tía de 20 años, hermana de la policía fallecida. El padre de las niñas, también expolicía, está en la cárcel tras ser condenado por abusar sexualmente de la mayor de las hermanas, informó El País.

Por otra parte, este domingo se presentó en el Ministerio del Interior otro hombre, que asegura ser el padre de la bebé fallecida. Según consignó Telemundo, tiene problemas de consumo de drogas.

