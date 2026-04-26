Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol, obligado más que nunca a ganar, confirmó a los convocados ante Wanderers cuatro horas antes del partido por el Torneo Apertura, con un regreso y con Matías Arezo en la lista

Los carboneros juegan un partido muy importante en el que están muy necesitados de los tres puntos

26 de abril de 2026 15:12 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Felipe Mereola/Focouy

Peñarol está pronto en su concentración de Los Aromos para el partido de este domingo a la hora 19 ante Wanderers que lo jugará como visitante, pero en el Estadio Centenario, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Los carboneros están obligados a ganar por no perder más pie en el certamen y por la Tabla Anual, teniendo en cuenta además que este sábado, Nacional, su eterno rival, volvió a caer en el Gran Parque Central a manos de Danubio, 2-1.

Los convocados por Diego Aguirre

Peñarol confirmó sobre la hora 15 de este domingo, cuatro horas previo al partido ante Wanderers, a sus jugadores convocados.

El técnico citó luego de un tiempo al volante Tomás Olase, quien de esta manera regresó a una convocatoria.

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Cerro Largo vs Racing EN VIVO: el Chino Vázquez casi hace un golazo olímpico para el líder por el Torneo Apertura

Peñarol, luego de este compromiso, jugará de visitante en San Pablo ante Corinthians el próximo jueves a la hora 21 por la Copa Libertadores de América, en un desafío muy importante que tiene Diego Aguirre, debido a las lesiones.

En el listado del DT para enfrentar a Wanderers, sigue sin aparecer el juvenil Brandon Álvarez, quien es una de las proyecciones a futuro que tiene el club y que es pedido por los hinchas.

Este es el listado de los convocados de Peñarol:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2048462191393673485?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Nacional 1-2 Danubio: el franjeado logró una gran victoria ante un tricolor que sufrió la expulsión de Lodeiro y se llevó un nuevo golpe en el Torneo Apertura

De Uruguay al mundo: Julia Paternain volvió a hacer historia este domingo en la maratón de Londres

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la derrota de Nacional con Danubio: el tricolor se quedó sin chances en el torneo

Cerro Largo vs Racing EN VIVO: el Chino Vázquez casi hace un golazo olímpico para el líder por el Torneo Apertura

Temas

Peñarol Diego Aguirre Torneo Apertura Wanderers Tomás Olase

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos