Peñarol, obligado más que nunca a ganar, confirmó a los convocados ante Wanderers cuatro horas antes del partido por el Torneo Apertura, con un regreso y con Matías Arezo en la lista

Peñarol está pronto en su concentración de Los Aromos para el partido de este domingo a la hora 19 ante Wanderers que lo jugará como visitante, pero en el Estadio Centenario, por la fecha 13 del Torneo Apertura.
Los carboneros están obligados a ganar por no perder más pie en el certamen y por la Tabla Anual, teniendo en cuenta además que este sábado, Nacional, su eterno rival, volvió a caer en el Gran Parque Central a manos de Danubio, 2-1.
Los convocados por Diego Aguirre
Peñarol confirmó sobre la hora 15 de este domingo, cuatro horas previo al partido ante Wanderers, a sus jugadores convocados.
El técnico citó luego de un tiempo al volante Tomás Olase, quien de esta manera regresó a una convocatoria.
Peñarol, luego de este compromiso, jugará de visitante en San Pablo ante Corinthians el próximo jueves a la hora 21 por la Copa Libertadores de América, en un desafío muy importante que tiene Diego Aguirre, debido a las lesiones.
En el listado del DT para enfrentar a Wanderers, sigue sin aparecer el juvenil Brandon Álvarez, quien es una de las proyecciones a futuro que tiene el club y que es pedido por los hinchas.
Este es el listado de los convocados de Peñarol:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2048462191393673485?s=20&partner=&hide_thread=false