Tres homicidios en las últimas horas en Montevideo: las víctimas fueron asesinadas a balazos y dos eran hermanos

Entre la noche del lunes y la mañana de este martes ocurrieron en Montevideo tres homicidios en los barrios de Lavalleja Sur y Pérez Castellanos . Uno de los casos, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de la capital a El Observador, se trataría de un doble homicidio .

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El primer hecho ocurrió en las últimas horas del lunes, sobre las calles Ignacio Pedralbes y Cayetano Moretti , en el barrio Lavalleja Sur.

Según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10) y confirmó El Observador, las víctimas fueron dos hermanos, de 28 y 35 años .

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Las víctimas fueron encontradas tiradas en el suelo por vecinos que las trasladaron en un vehículo particular rumbo a un centro médico cercano .

Allí, y tras unos minutos, ambos hombres terminaron falleciendo como consecuencia de haber sufrido múltiples heridas de arma de fuego por todo el cuerpo.

De acuerdo a lo reportado por el consignado medio, el hombre de 35 poseía seis antecedentes penales, mientras que el joven de 28 tenía ocho.

El segundo caso tuvo lugar esta mañana en calles Rafael Eguren y Jacobo Varela, en el barrio Pérez Castellanos.

Según el citado medio, la víctima fue un hombre —aún por identificar— que sufrió un ataque a balazos.

Ambos hechos están en manos del Departamento de Homicidios y la Fiscalía, que investigan los detalles detrás de los incidentes fatales.