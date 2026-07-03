Frío polar llevó el consumo de electricidad a un récord histórico para el invierno en Uruguay, según UTE

La intensa masa de aire frío de origen polar que atraviesa Uruguay provocó este jueves un récord histórico de consumo eléctrico para un día de invierno , informó UTE .

Según la empresa estatal, a las 21:08 del jueves 2 de julio la demanda alcanzó los 2.362 megavatios (MW) , superando la marca invernal anterior de 2.359 MW registrada el 30 de junio de 2026 .

El nuevo máximo se produjo en medio de una de las jornadas más frías del año , marcada por bajas temperaturas, fuertes sensaciones térmicas, precipitaciones y viento en gran parte del territorio.

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El récord coincidió con el ingreso de una intensa masa de aire polar que provocó temperaturas máximas de apenas 10 °C y 11 °C en la mayor parte del país, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Durante la jornada se registraron además heladas, precipitaciones aisladas y fuertes vientos, mientras que en algunas zonas del país hubo fenómenos poco habituales como nieve, lluvia helada y granizo.

De acuerdo con el organismo meteorológico brasileño Metsul, las nevadas más importantes se observaron en el Cerro Catedral, en Maldonado, y en el Salto del Penitente, en Lavalleja, mientras que en Montevideo, Canelones y Maldonado se reportaron episodios de nieve granulada o graupel.

El frío continuará durante este viernes, según los pronósticos. Inumet prevé temperaturas mínimas de hasta -4 °C en el oeste del país, mientras que en Montevideo y el área metropolitana la mínima será de 3 °C. Las máximas oscilarán entre 11 °C y 13 °C, en una jornada con heladas en buena parte del territorio, probables chaparrones en algunas regiones y persistencia del ambiente invernal.

Por su parte, Metsul mantiene una baja probabilidad de nuevas precipitaciones invernales, como lluvia helada o nieve, debido a la permanencia de la masa de aire polar sobre la región.