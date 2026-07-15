Los impactantes precios de reventa de entradas para la final del Mundial 2026; mirá a cuántos miles de dólares están las más baratas y las más caras

Las entradas de reventa para la final del Mundial 2026 de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella ante la ganadora del duelo Inglaterra-Argentina (de este miércoles a las 16:00), parten desde los US$ 7.000 las más baratas hasta US$ 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.

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A cuatro días para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa oscilan entre US$ 7.000 dólares las más baratas y más de US$ 30.000 las más caras.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de ' hospitality '.

La FIFA vende estos asientos 'premium' con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.

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Gianni Infantino en uno de los partidos del Mundial 2026 Foto: AFP

Los boletos de 'hospitality' más baratos para la final cuestan US$ 15.000 o US$ 17.000, mientras que las opciones más caras tienen precios de US$ 29.000 por persona o hasta US$ 57.000 la opción más 'premium'.

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de US$ 8.000, mientras que algunas tienen precios de US$ 25.000 o 35.000.

En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los 8.000 dólares.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York en el que se disputa la final del Mundial 2026

Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de US$ 7.000 y la más cara, por US$ 39.000.

Los aficionados que quieran conseguir una entrada para el partido deberán rascarse los bolsillos, pues a los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida.

El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan US$ 98, aunque los autubuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos US$ 20 .

EFE