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Niña de 11 años murió por meningococo: escuela de Montevideo a la que asistía activó protocolos de higiene

Para fines de junio se habían registrado cinco muertes por la enfermedad

15 de julio de 2026 12:24 hs
Archivo: escuela pública

Archivo: escuela pública

Foto: Joaquín Ormando

Una niña de 11 años, que asistía a la Escuela N°102 de Montevideo, murió por meningococo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya estableció protocolos de higiene en el centro educativo, que hoy permanece cerrado por duelo, confirmó El Observador.

La escuela está ubicada en el barrio Ituzaingó y allí la niña asistía a quinto año. El caso de la menor fue informado en primera instancia por Arriba Gente (Canal 10) y ocurrió semanas después de que Salud Pública anunciara la ampliación de vacunación.

Para fines de junio se habían registrado cinco muertes por la enfermedad en lo que iba de 2026. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló además que durante la última semana epidemiológica de ese mes se registró un aumento de casos respecto al año pasado, aunque aclaró que la situación todavía no supera los niveles observados en 2024.

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Según explicó, el serogrupo que más está circulando es el meningococo C, responsable de alrededor del 70% de los fallecimientos registrados.

Qué es le meningococo y cómo reducir los riesgos de la enfermedad

El meningococo es una bacteria que puede provocar meningitis o una enfermedad invasiva grave con shock séptico, conocida como púrpura fulminante. En algunos casos también puede causar artritis o neumonía.

El contagio ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias de una persona infectada, especialmente mediante besos, tos, estornudos o la convivencia estrecha, así como por compartir utensilios como vasos o cubiertos.

El período de incubación suele ser de cuatro días, aunque puede variar entre dos y diez.

Como forma de reducir el riesgo de enfermedad, el MSP recomienda:

  • Mantener al día las vacunas indicadas
  • Lavarse frecuentemente las manos
  • Ventilar los ambientes
  • Evitar el humo del tabaco
  • Optar por actividades en espacios abiertos

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