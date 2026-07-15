Niña de 11 años murió por meningococo: escuela de Montevideo a la que asistía activó protocolos de higiene

Una niña de 11 años , que asistía a la Escuela N°102 de Montevideo , murió por meningococo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya estableció protocolos de higiene en el centro educativo, que hoy permanece cerrado por duelo, confirmó El Observador.

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La escuela está ubicada en el barrio Ituzaingó y allí la niña asistía a quinto año. El caso de la menor fue informado en primera instancia por Arriba Gente (Canal 10) y ocurrió semanas después de que Salud Pública anunciara la ampliación de vacunación .

Para fines de junio se habían registrado cinco muertes por la enfermedad en lo que iba de 2026 . La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , señaló además que durante la última semana epidemiológica de ese mes se registró un aumento de casos respecto al año pasado , aunque aclaró que la situación todavía no supera los niveles observados en 2024 .

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Según explicó, el serogrupo que más está circulando es el meningococo C , responsable de alrededor del 70% de los fallecimientos registrados.

Qué es le meningococo y cómo reducir los riesgos de la enfermedad

El meningococo es una bacteria que puede provocar meningitis o una enfermedad invasiva grave con shock séptico, conocida como púrpura fulminante. En algunos casos también puede causar artritis o neumonía.

El contagio ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias de una persona infectada, especialmente mediante besos, tos, estornudos o la convivencia estrecha, así como por compartir utensilios como vasos o cubiertos.

El período de incubación suele ser de cuatro días, aunque puede variar entre dos y diez.

Como forma de reducir el riesgo de enfermedad, el MSP recomienda: