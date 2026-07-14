Mundial 2026: España superó un récord de Argentina y alcanzó una marca inédita en la historia

España es el primer finalista del Mundial 2026 luego de haber derrotado en las semifinales por 2-0 a Francia, sacando a relucir su mejor versión en esta Copa del Mundo, y con este triunfo superó a la selección Argentina en un récord y además igualó a Italia en una marca histórica.

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La Roja se impuso por 2-0 ante Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, y de esta manera mantiene un invicto de 37 partidos, una marca que inició tras su caída 1-0 ante Colombia en marzo de 2024 en un amistoso y año en el que se consagró campeón de la Eurocopa venciendo a Inglaterra en la final.

Al llegar a los 37 juegos sin derrotas, España dejó atrás la mejor marca establecida por la selección Argentina, que hilvanó 36 encuentros sin perder entre 2019 y 2022, racha que llegó a su fin con la caída con Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Mikel Oyarzabal festejando su gol ante Francia en el Mundial 2026 Foto: Franck Fife/AFP A su vez, esta racha le permitió alcanzar a Italia que tenía esa misma cantidad de partidos sin perder y que lideraba esta estadística obtenida entre 2018 y 2021 rumbo a su coronación en la Eurocopa 2021 y que finalizó al perder 2-1 justamente ante España por la Nations League, encuentro que significó el primer triunfo de La Roja en esta seguidilla.