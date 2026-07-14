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Mundial 2026: España superó un récord de Argentina y alcanzó una marca inédita en la historia

Con el triunfo ante Francia en semifinales del Mundial 2026, España superó una marca histórica y otro que ostentaba la selección Argentina

14 de julio de 2026 20:37 hs
España
AFP

España es el primer finalista del Mundial 2026 luego de haber derrotado en las semifinales por 2-0 a Francia, sacando a relucir su mejor versión en esta Copa del Mundo, y con este triunfo superó a la selección Argentina en un récord y además igualó a Italia en una marca histórica.

Al llegar a los 37 juegos sin derrotas, España dejó atrás la mejor marca establecida por la selección Argentina, que hilvanó 36 encuentros sin perder entre 2019 y 2022, racha que llegó a su fin con la caída con Arabia Saudita en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Mikel Oyarzabal festejando su gol ante Francia en el Mundial 2026

Mikel Oyarzabal festejando su gol ante Francia en el Mundial 2026

A su vez, esta racha le permitió alcanzar a Italia que tenía esa misma cantidad de partidos sin perder y que lideraba esta estadística obtenida entre 2018 y 2021 rumbo a su coronación en la Eurocopa 2021 y que finalizó al perder 2-1 justamente ante España por la Nations League, encuentro que significó el primer triunfo de La Roja en esta seguidilla.

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Un detalle que tiene el récord de España

Si bien todo es felicidad en La Roja por alcanzar este récord y por haber clasificado a la final luego de 26 años, donde además de conseguir su segunda estrella puede superar a Italia en esta estadística, durante sus 37 encuentros también cuenta con un antecedente que si bien en los libros de historia cuenta como un empate se vivió como una derrota.

Entre esas 37 presentaciones se suma el empate 2-2 con Portugal en la final de la Nations League 2024/25, encuentro que se definió por penales y fue victoria 5-3 para el combinado luso. Una derrota pero que cuenta como un empate en las estadísticas, al finalizar el tiempo regular con tablas en el marcador.

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