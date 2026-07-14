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El Observador / Mundial 2026 / FINALISTA

Luis De la Fuente saca pecho tras meter a España en la final del Mundial 2026 y dice que su selección es la mejor "del mundo"

El entrenador de España, Luis De la Fuente, dijo que Francia se enfrentó al "mejor equipo del mundo" y que el rey Felipe VI lo llamó para celebrar el triunfo

14 de julio de 2026 20:31 hs
Luis De la Fuente

Luis De la Fuente

Foto: Paul Ellis /AFP

Francia perdió 2-0 en semifinales del Mundial 2026 ante el "mejor equipo del mundo", consideró este martes el entrenador de España, Luis De la Fuente, quien destacó que su conjunto mejora partido a partido.

La victoria la clasificó por segunda vez a la final de una Copa del Mundo, tras el pase en Sudáfrica 2010, donde ganó su único título mundial.

"Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo, eso es clave: esto es un equipo", dijo el entrenador en conferencia de prensa al término del cotejo.

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"Yo me sorprendo de verdad constantemente de lo que es capaz de hacer este equipo. Es que se mejora en la versión de un partido a otro. El margen de mejora, por eso os comento en muchas ocasiones, es infinito, y lo demuestran cada vez", agregó.

El seleccionador aseguró que el buen juego de España se debe a "valores" de una generación "excepciónal" de futbolistas que trabaja y se sacrifica. Y también a que el "equipo interpreta perfectamente todas las secuencias del juego".

"No teníamos duda que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia. Buscar esos espacios, superar la primera línea de presión, buscar jugadores que se posicionaban perfectamente detrás de esos primeros jugadores que saltaban a presionar", explicó.

"Conocíamos muy bien a Francia, conocíamos muy bien su potencial, pero también teníamos la manera de desactivarlo y de contrarrestarlo", añadió.

De la Fuente aseguró que la Roja no se conformará con llegar a la final, sino que buscará su segunda corona.

El domingo pugnará con el vencedor del duelo que sostendrán Argentina e Inglaterra el miércoles en Atlanta.

"Vamos ir a pelear, obviamente, como nos corresponde, para conseguir este campeonato al mundo", señaló.

Llamada de Felipe VI

El seleccionador ibérico aseguró, por otro lado, que "ahora mismo" no "estaba para pensar en el árbitro", cuestionado por el técnico francés, Didier Deschamps.

De la Fuente, de 65 años, contó que recibió una llamada del rey de España, Felipe VI, tras lograr la clasificación.

"Es un motivo de un gran orgullo para nosotros el que nuestro rey nos llame, se ocupe, se preocupe, se interese y nos anime constantemente", afirmó.

"Y para nosotros también el ser artífices de la alegría de un país entregado en la calle con una generación de futbolistas excepcional, que tiene una actitud encomiable, que son ejemplos de muchos valores", concluyó.

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