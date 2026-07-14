Justicia dictó prisión preventiva para hombre que amenazó de muerte al ministro Carlos Negro

La Justicia imputó y dictó prisión preventiva como medida cautelar al hombre que días atrás amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, informó la cartera en un comunicado.
El delito imputado al hombre fue el de atentado agravado y deberá cumplir con 120 días de prisión preventiva.
El hombre de 30 años había sido detenido el pasado domingo, luego de que la Policía rastreara llamadas que llegaron al 911 y a la línea 0800 50 00, en las que el autor afirmó que tenía al ministro "controlado" y amenazó con matarlo.
Fuentes de la investigación habían indicado que no existían elementos que vincularan al detenido con organizaciones criminales (el autor de las llamadas no tenía antecedentes penales) y que, hasta el momento, la principal hipótesis era que las amenazas fueron realizadas como una "broma de mal gusto".
El hombre, además, admitió haber realizado las comunicaciones y dijo que estaba bajo los efectos de estupefacientes. Fue detenido luego de un allanamiento en Barros Blancos.