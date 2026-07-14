Justicia dictó prisión preventiva para hombre que amenazó de muerte al ministro Carlos Negro

La Justicia imputó y dictó prisión preventiva como medida cautelar al hombre que días atrás amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro, informó la cartera en un comunicado.

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El delito imputado al hombre fue el de atentado agravado y deberá cumplir con 120 días de prisión preventiva.

El hombre de 30 años había sido detenido el pasado domingo, luego de que la Policía rastreara llamadas que llegaron al 911 y a la línea 0800 50 00, en las que el autor afirmó que tenía al ministro "controlado" y amenazó con matarlo.

Fuentes de la investigación habían indicado que no existían elementos que vincularan al detenido con organizaciones criminales (el autor de las llamadas no tenía antecedentes penales) y que, hasta el momento, la principal hipótesis era que las amenazas fueron realizadas como una "broma de mal gusto".