Carlos Negro dijo que quíntuple homicidio en Villa García es producto del enfrentamiento entre "clanes familiares que viene de larga data"

El ministro del Interior, Carlos Negro , sostuvo que el quíntuple homicidio que tuvo lugar en el barrio El Monarca , en la zona de Villa García, es parte del enfrentamiento "entre clanes familiares que viene de larga data" y que ya se ha "cobrado varias vidas".

El crimen en el que murieron cinco personas —entre ellas una adolescente de 14 años — tuvo lugar en la mañana de este viernes , en una casa ubicada en Pasaje Central y Juan Acosta, cerca del kilómetro 21 de la Ruta 8. Entre las víctimas había integrantes de una misma familia , que se había mudado recientemente a esa zona.

Dentro de las cinco personas asesinadas, había tres que contaban con antecedentes penales , salvo la adolescente y una mujer que también murió.

Carlos Negro visitó Florida en el inicio de la capacitación de policías para conducir blindados del Ejército

Consultado sobre la cantidad de víctimas de este ataque , Negro señaló que los " homicidios múltiples no son nuevos en el país " y que ya han tenido lugar en "años anteriores".

"Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre mismos protagonistas", sostuvo en relación a la participación de clanes familiares.

"Se viene sucediendo una escalada de violencia en el país que ya tiene varios años y que tiene como denominador común la proliferación de bandas pequeñas pero con gran capacidad de fuego que luchan entre sí en los territorios", resumió.

El ministro, por otra parte, lamentó la muerte de la adolescente, por tratarse de una víctima inocente del enfrentamiento.

¿Cómo se combatirá la violencia como la aplicada en este tipo de ataques? Negro respondió que la Policía Nacional trabaja en expandir operativos que ya viene realizando en algunos barrios y que ya ha tenido resultados, como la operación Atenea, que, según el ministro, ha reducido 50% los homicidios en las zonas intervenidas.

"Tenemos que tratar de conseguir recursos materiales y humanos para extender esa modalidad a otras zonas", afirmó Negro y se refirió a la Rendición de Cuentas, que prevé aumentar recursos asignados al Ministerio del Interior para contratar más policías, conseguir más vehículos, motos y tecnología.

Consultado sobre la posición de la Coalición Republicana (no integrada por Cabildo Abierto) de no votar en general la Rendición de Cuentas, Negro respondió: "Somos muy optimistas de que el sistema político lo va a acompañar, porque, honestamente, no creemos que haya nadie en este país dispuesto a no votar esos recursos para la seguridad pública".

Una encuesta divulgada recientemente por la consultora Cifra ubicó a Negro como el ministro peor evaluado entre algunos secretarios de Estado estudiados. El sondeo registró 64% de desaprobación para el ministro del Interior y 21% de aprobación.

Al respecto, Negro subrayó que la encuesta no era sobre su persona, sino "sobre el trabajo" al frente del ministerio. Y aunque reconoció ver con "atención y preocupación" los datos, sostuvo que su trabajo "no se centra en el relevamiento de las encuestas".

Pese a esto, admitió que es necesario "incrementar el trabajo", porque si bien "se han obtenido resultados" estos son "insuficientes".