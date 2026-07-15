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Un guiño de la vida: la historia de la vez que Lionel Messi bañó a Lamine Yamal a pocos días de nacido hace 19 años; ahora se verán las caras en la final del Mundial 2026

El astro argentino y uno de los mejores futbolistas españoles, jugarán este domingo la definición de la Copa del Mundo

15 de julio de 2026 18:41 hs
Lionel Messi cuando bañó a Lamine Yamal

Lionel Messi cuando bañó a Lamine Yamal

El fútbol suele regalar historias que parecen escritas por un guionista de Hollywood, y la que protagonizaron Lionel Messi y Lamine Yamal es una de las más asombrosas del deporte moderno. Una vieja fotografía de carácter benéfico, tomada hace casi dos décadas, cobró una relevancia mística en este Mundial 2026, donde ambos cracks se enfrentarán cara a cara en la gran definición por la Copa del Mundo.

La historia se remonta a diciembre de 2007. En aquel entonces, un joven Messi de 20 años, que ya deslumbraba en Barcelona, aceptó posar para un calendario solidario organizado por Unicef y el diario Sport.

Lionel Messi sostuvo en brazos a Lamine Yamal en 2007

Lionel Messi sostuvo en brazos a Lamine Yamal en 2007

Por puro azar del destino, el bebé elegido para la sesión fotográfica junto al astro argentino en una pequeña tina de plástico fue Lamine Yamal, quien apenas tenía unos meses de vida.

Una historia de novela

La imagen, que permaneció guardada en el baúl de los recuerdos familiares durante años, se viralizó recientemente despertando el asombro del planeta entero.

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Lionel Messi cuando ba&ntilde;&oacute; a Lamine Yamal en 2007

Lionel Messi cuando bañó a Lamine Yamal en 2007

Diecinueve años después de aquel tierno e impensado bautismo, el presente los encuentra en la cima del fútbol internacional. España ya clasificó a la final tras vencer con autoridad a Francia, guiada por el desparpajo de un Lamine Yamal que, con apenas 19 años recién cumplidos, es la gran joya de su selección.

Por su parte, Argentina de Lionel Messi consiguió nuevamente su boleto al partido decisivo en su cruce de semifinales ante Inglaterra.

El destino cerrará un círculo perfecto: aquel bebé que recibió la "bendición" de un Messi de pelo largo en el Camp Nou se medirá en el duelo definitivo contra su ídolo, disputando palmo a palmo el trofeo más codiciado del planeta.

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