Zlatan Ibrahimovic habló conmovido tras el triunfo de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026: "Casi me dan ganas de llorar"

Zlatan Ibrahimovic, analista de la cadena Fox Sports, elogió con todo a la selección de Cabo Verde pese a que perdió en un partidazo este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, ante Argentina, el vigente campeón del mundo, por 3-2 en el Mundial 2026 .

Luego del encuentro, el exastro sueco solo quería hablar de una cosa: "Un aplauso para Cabo Verde".

"Este fue el mejor partido que vimos en la Copa del Mundo. ¡Qué partido! Parecía una final del Mundial", continuó.

"Todo giraba en torno a Cabo Verde, una pequeña isla con grandes sueños. Estuvieron a punto de derrotar a un gigante. Son héroes. Se han convertido en ídolos para su isla y no han perdido ningún partido en los 90 minutos en este Mundial", dijo Ibrahimovic.

Mirá por qué la FIFA le quitó un récord a Lionel Messi luego del triunfo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Lionel Messi se consolida como el máximo goleador de la historia de los Mundiales: así está la lucha con Mbappé

La confesión de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic desgranó la victoria de Argentina por 3-2 sobre Cabo Verde en el Mundial 2026 para la cadena Fox Sports y no paró de elogiar al conjunto africano.

"El mundo entero dudaba de Cabo Verde, pero la isla creía. Estoy seguro de que habrá una gran fiesta. Les recibirán con alfombra roja", añadió el exjugador de la selección de Suecia y de varios clubes europeos y de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Zlatan prosiguió: "Pensamos que todo había terminado, pero Sidny Lopes Cabral respondió con lo que yo llamaría el gol del torneo. No podía creer que pudiera superar a Emiliano Martinez desde ese ángulo. Ni siquiera él, el autor del gol, podía creer que lo había logrado".

"Pero Argentina demostró por qué son los campeones de mundo. Siguieron presionando, hasta el cabezazo de Cuti Romero que obligó a Borges a marcar en contra", sostuvo.

Y continuó: "Esta hazaña pasará a la historia. Casi se me saltan las lágrimas y me dan ganas de llorar… Esto no tiene que ver con Argentina ni con Lionel Messi, sino con Cabo Verde. Estuvieron a punto de conseguirlo. Esto es fútbol".

Ibrahimovic se mostró visiblemente conmovido por este rendimiento de los africanos.

Los dos goles de Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral, ambos de Rotterdam de la Eredivisie de Holanda, no bastaron para alcanzar los octavos de final.

Con este triunfo, Argentina jugará contra Egipto en la siguiente ronda, el martes a la hora 13.