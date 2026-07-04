El día que Mohamed Salah fue pesadilla en el sub 20 y Dibu Martínez lo sufrió: la revancha que los vuelve a enfrentar en el Mundial 2026

El fútbol tiene una memoria implacable y el Mundial 2026 regala historias cruzadas que parecen sacadas de un guion de cine. Una de las más atrapantes es el hilo conductor que conecta a la Medellín de 2011 con la Atlanta actual. El destino vuelve a poner frente a frente a Emiliano "Dibu" Martínez y a Mohamed Salah, pero en realidades completamente opuestas a las de hace 15 años.

En aquel Mundial sub 20 disputado en Colombia, el panorama era muy distinto. Un jovencísimo Mohamed Salah, veloz y con rulos al viento, ya deslumbraba como la gran joya de la selección de Egipto.

En los octavos de final, los africanos se midieron ante Argentina dirigida por Walter Perazzo. Aquella noche, el notable jugador egipcio fue una pesadilla constante para la defensa albiceleste y logró marcar un gol de penal.

Mientras Mohamed Salah celebraba en el césped de Medellín, un adolescente Dibu Martínez, por entonces tercera opción en el arco, observaba todo con frustración y masticando bronca desde el banco de suplentes.

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Argentina ganó 2-1 con dos penales anotados por Erik Lamela, pero la huella de Salah quedó marcada.

Hoy, la historia se escribe de manera diferente. Aquellos chicos con sueños de grandeza son leyendas consagradas del fútbol internacional.

El Dibu ya no mira desde afuera: es el guardián absoluto de los tres palos argentinos, campeón del mundo y una muralla psicológica insuperable. Por su parte, Salah llega como uno de los atacantes más letales del planeta, transformado en el máximo referente de su país.

El escenario de Atlanta se presenta como la revancha definitiva para el partido de los octavos de final entre Argentina vs Egipto a jugarse el martes a la hora 13.

El arquero marplatense ya no es el juvenil postergado de Arsenal, sino el hombre récord de la albiceleste. El egipcio, con la jerarquía de los años, busca quebrar su resistencia.

Ya no es un duelo entre promesas en el Estadio Atanasio Girardot; es un choque de planetas en la máxima cita del deporte rey. El banco de suplentes quedó en el olvido: ahora se mirarán fijamente a los ojos.