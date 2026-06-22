De Israel a Uruguay: la judoca que cambió su nacionalidad deportiva para representar a la celeste con miras a los Juegos de Los Ángeles 2028 y fue avalada por el COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este lunes el cambio de nacionalidad deportiva de la judoka Maya Leopold , que pasa a ser uruguaya, después de haber competido con Israel, con vistas a los Juegos de Los Ángeles 2028 .

La Comisión Ejecutiva del COI dio luz verde a esta medida en la reunión mantenida en Lausana en víspera de la 146 Sesión que el organismo olímpico celebra este miércoles y jueves, según informa la institución en su web.

Leopold, de 26 años, compite en la categoría de -57 kilos y tiene como principales hitos deportivos la medalla de plata que consiguió en el abierto continental celebrado en Zagreb (Croacia) en 2021 y el bronce en un torneo de igual categoría en Roma en 2024, además de oro en los Juegos Macabeos de 2022.

Según informa la web Judoinside en su perfil, Maya es la cuarta generación de judocas en su familia y tenía la opción de competir por Uruguay, como quedó aprobado por el COI.

Maya Leopold, la judoca que cambió su nacionalidad deportiva de Israel a Uruguay

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Junto a Leopold, el COI ha aceptado el cambio de nacionalidad deportiva de la atleta Nora Lindahl, hasta ahora sueca y que pasa a competir con Finlandia, y de la esgrimista Carolina Stutchbury, que participará con Estados Unidos después de haberlo hecho con Gran Bretaña.

La Ejecutiva del COI concedió la exención solicitada del período de espera de tres años con el acuerdo previo de las respectivas federaciones internacionales y de los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

La Carta Olímpica establece que todo competidor en los Juegos deberá tener la nacionalidad del país del CON que lo inscribe.

EFE