Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez volvieron a hablar tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "Nos faltó, hay que asumirlo"

Agustín Canobbio y Joaquín Piquerez volvieron a hablar casi dos semanas después de la eliminación de la selección uruguaya del Mundial 2026 , y reconocieron que la pronta salida de la celeste del torneo en fase de grupos no era lo que el plantel esperaba .

Canobbio, autor de uno de los tres goles de Uruguay en la copa, publicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que habló de cómo le impactó la eliminación .

"Han pasado días, pero duele igual porque sabemos lo que significa vestir esta camiseta y porque queríamos darle una alegría a todo un país ", escribió el extremo del Fluminense.

"Nos faltó, hay que asumirlo", reconoció Canobbio, que indicó que ahora "toca aprender y seguir trabajando".

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También indicó que los jugadores de la celeste volverán "unidos", con "la misma rebeldía y el compromiso de llevar a Uruguay al lugar que merece". "Gracias por estar siempre", concluyó".

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Joaquín Piquerez lamentó la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

Por otra parte, Joaquín Piquerez habló con el canal oficial del Palmeiras este miércoles, al volver a los entrenamientos del equipo brasileño tras el Mundial, y también dio su palabra sobre el fracaso uruguayo.

El lateral izquierdo declaró que pasó por "momentos difíciles" durante los meses en los que se recuperó de la lesión que sufrió ante Inglaterra a fines de marzo, y luego se refirió a la Copa del Mundo, en la que no tuvo minutos.

"Viví un mes muy intenso en el Mundial con Uruguay, una experiencia única que, lamentablemente, no terminó con el resultado que esperábamos", lamentó.

El uruguayo valoró que terminó "muy contento" tras su primer entrenamiento en el Palmeiras luego de la copa: "Extrañaba estar con mis compañeros y poco a poco voy recuperando mi nivel. Nos estamos preparando muy bien para el regreso del Campeonato Brasileño y para mantener la ventaja que tenemos en la pelea por el título".