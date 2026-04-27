Un nuevo ausente por lesión en la lista del Mundial 2026: Xavi Simons, compañero de Rodrigo Bentancur, se pierde el torneo por una rotura de cruzado

El neerlandés Xavi Simons , del Tottenham Hotspur del uruguayo Rodrigo Bentancur , se perderá lo que resta de temporada y el Mundial 2026 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El atacante se marchó en camilla de la victoria de su equipo contra el Wolverhampton Wanderers este sábado y confirmó a través de sus redes sociales la grave lesión que le apartará de ayudar al Tottenham en la pelea por la salvación y de la Copa del Mundo , donde hubiese formado parte de la convocatoria de Ronald Koeman.

"Dicen que la vida es cruel y hoy se siente así. Mi temporada se ha acabado de forma abrupta y aún estoy procesándolo. Sinceramente, estoy roto. Nada de esto siente sentido", afirmó el jugador en una publicación de su cuenta de Instagram.

"La oportunidad de representar a mi país este verano se ha ido. Intentaré encontrar la paz en este tiempo, pero trataré de ser el mejor compañero posible y no tengo dudas de que juntos ganaremos esta batalla . Cuento los días para volver", agregó.

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Autor de seis goles y siete asistencias esta temporada, Simons no podrá estar en los cuatro partidos finales del Tottenham en la Premier League en los que tratará de salir de los puestos de descenso. Los 'Spurs', que no juegan en Segunda división desde 1977, tienen la salvación a dos puntos de distancia.

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Una larga lista de lesionados

Son varios los jugadores que se perderán el Mundial 2026 o están en serias dudas para llegar al torneo.

Brasil perdió a Rodrygo un mes atrás, y ahora tiene en duda a Estevao y Eder Militao por diferentes lesiones sufridas en los últimos días.

En la ventana de marzo, durante un entrenamiento en Buenos Aires, la selección argentina perdió al prometedor delantero Joaquín Panichelli, máximo goleador del campeonato francés con el Estrasburgo, que sufrió una segunda rotura de ligamentos de la rodilla.

Tampoco tuvo suerte un peso pesado de la albiceleste, el central del Tottenham Cristian Cuti Romero, que se lesionó hace semanas al chocar con su portero y tiene un problema en el ligamento cruzado de una rodilla.

20260412 Cristian "Cuti" Romero se retiró lesionado y llorando de la cancha en el partido de Tottenham Hotspur por Premier League El llanto de Cristian Cuti Romero al retirarse lesionado

El delantero del Liverpool Hugo Ekitiké, que parecía haberse ganado un puesto de titular en la concurrida delantera de la selección francesa con vistosas actuaciones en la ventana de marzo, se rompió el tendón de Aquiles y estará de bajas largos meses.

Serge Gnabry, pieza importante del Bayern Múnich y de la selección alemana, tampoco estará en Norteamérica debido a un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho.

En España la situación también es complicada. Lamine Yamal se lesionó el bíceps femoral y se perderá el resto de la temporada, aunque el Barcelona aseguró que llegará al Mundial.

Su lesión se añade a la incertidumbre en la campeona de Europa sobre varios jugadores importantes actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) o Nico Williams (Athletic de Bilbao).