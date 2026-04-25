Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / PREMIER LEAGUE

Rodrigo Bentancur fue titular en el triunfo del Tottenham que sigue en zona de descenso: mira como quedó la tabla

El Tottenham derrotó 1-0 al Wolverhampton con Rodrigo Bentancur de titular, pero se mantiene en zona de descenso por el triunfo del West Ham

25 de abril de 2026 13:23 hs
Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League

Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League

FOTO: AFP

El Tottenham de Inglaterra sigue luchando por la permanencia y venció 1-0 al Wolverhampton, por la jornada 34 de la Premier League, con la presencia del uruguayo Rodrigo Bentancur de titular y que jugó todo el partido, pero que todavía no le alcanza para salir de la zona de descenso debido a triunfo del West Ham.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi cortó una racha de 16 partidos sin ganar por Premier League y se mantiene peleando por la permanencia en un encuentro en el que no fue ampliamente superior al Wolverhampton, equipo que ya confirmó su descenso al Championship la próxima temporada.

El Tottenham, además de que el rendimiento y los resultados no acompañan, contó con las bajas de su delantero Domink Solanke, que abandonó el campo con molestias musculares, y de Xavi Simons, una de sus figuras, que salió con molestias en la rodilla y que tuvo que ser retirado en camilla.

El Tottenham ganó, pero no alcanzó

No obstante, pese a ser inferior a su rival, los Spurs consiguieron romper el cero en el marcador a falta de 10 minutos para el final a través de Joao Palinha, luego de capturar una pelota suelta en el área del Wolverhampton.

La advertencia de Conmebol a Diego Aguirre por una infracción en la Copa Libertadores y la fuerte multa a la que se exponen el DT y Peñarol en caso de reincidencia

Racing, Peñarol o Deportivo Maldonado; ¿cuál será el campeón del Torneo Apertura? Lo que dijo la Inteligencia Artificial para la definición

En ese momento, el West Ham en simultáneo estaba empatando 1-1 frente al Everton, por lo que el triunfo parcial ubicaba al Tottenham fuera de los puestos de descenso. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Wilson anotó el 2-1 de los Hammers y, pese al triunfo, el equipo de Rodrigo Bentancur volvió a la zona roja de la tabla.

De esta manera, los Spurs se ubican en el puesto 18° con 34 puntos, a dos unidades de distancia del West Ham que marcha 17° con 36 puntos.

Embed

Restan solo cuatro fechas para el final de la Premier League y el Tottenham deberá enfrentar al Aston Villa (V), Leeds United (L), Chelsea (V) y Everton (L), mientras que el West Ham cierra el campeonato ante el Brentford (V), Arsenal (L), Newcastle (V) y Leeds United (L), un calendario un tanto más complicado.

Las más leídas

El plan de Marcelo Bielsa para "recuperar" a Darwin Núñez en la selección uruguaya: el refugio de la celeste ante la inactividad en Arabia Saudita

"Tenemos Leo para rato": el Rifle Pandiani visitó a Leonardo Fernández en España e ilusionó a los hinchas de Peñarol

El zapatazo de Federico Valverde que propició el gol de Vinícius Jr. para Real Madrid ante Betis por LaLiga; mirá el video

Las críticas que recibieron Federico Valverde y Real Madrid de la prensa española tras el empate en la hora de Betis: "LaLiga en bandeja para Barça"

Temas

rodrigo bentancur Tottenham Premier League Wolverhampton

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos