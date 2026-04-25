Rodrigo Bentancur fue titular en el triunfo del Tottenham que sigue en zona de descenso: mira como quedó la tabla

El Tottenham de Inglaterra sigue luchando por la permanencia y venció 1-0 al Wolverhampton , por la jornada 34 de la Premier League , con la presencia del uruguayo Rodrigo Bentancur de titular y que jugó todo el partido , pero que todavía no le alcanza para salir de la zona de descenso debido a triunfo del West Ham .

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi cortó una racha de 16 partidos sin ganar por Premier League y se mantiene peleando por la permanencia en un encuentro en el que no fue ampliamente superior al Wolverhampton , equipo que ya confirmó su descenso al Championship la próxima temporada.

El Tottenham, además de que el rendimiento y los resultados no acompañan, contó con las bajas de su delantero Domink Solanke , que abandonó el campo con molestias musculares, y de Xavi Simons , una de sus figuras, que salió con molestias en la rodilla y que tuvo que ser retirado en camilla .

No obstante, pese a ser inferior a su rival, los Spurs consiguieron romper el cero en el marcador a falta de 10 minutos para el final a través de Joao Palinha , luego de capturar una pelota suelta en el área del Wolverhampton.

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En ese momento, el West Ham en simultáneo estaba empatando 1-1 frente al Everton, por lo que el triunfo parcial ubicaba al Tottenham fuera de los puestos de descenso. Sin embargo, en el tiempo de descuento, Wilson anotó el 2-1 de los Hammers y, pese al triunfo, el equipo de Rodrigo Bentancur volvió a la zona roja de la tabla.

De esta manera, los Spurs se ubican en el puesto 18° con 34 puntos, a dos unidades de distancia del West Ham que marcha 17° con 36 puntos.

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Restan solo cuatro fechas para el final de la Premier League y el Tottenham deberá enfrentar al Aston Villa (V), Leeds United (L), Chelsea (V) y Everton (L), mientras que el West Ham cierra el campeonato ante el Brentford (V), Arsenal (L), Newcastle (V) y Leeds United (L), un calendario un tanto más complicado.