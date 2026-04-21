Proponen una app para llevar la cédula, la licencia y el carné de vacunas en el celular

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes propone crear una app estatal llamada "Soy UY" para tener la cédula, la licencia de conducir y el carné de vacunas en el celular, con la misma validez legal que los documentos en papel. La presentó el diputado suplente por Tacuarembó Martín Cantera el 25 de febrero de 2026.

La app funcionaría bajo la órbita de AGESIC , sería gratuita y de uso voluntario , y el objetivo es concentrar en un solo lugar los documentos oficiales que hoy están dispersos entre la billetera y distintas plataformas como gub.uy, TuID, Abitab ID y la cédula electrónica.

El proyecto arranca en dos etapas. En la primera fase entrarían los documentos que se usan todos los días: cédula de identidad, licencia de conducir, credencial cívica, cédula del auto, seguro obligatorio y carné de vacunación del Ministerio de Salud Pública.

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En la segunda fase se sumarían historia clínica resumida (con consentimiento del titular), certificados de estudios de ANEP, UTU, UDELAR y otras instituciones, constancias de BPS y DGI, y el Certificado Único de Discapacidad.

Según el texto, mostrar el documento desde la app tendría el mismo valor legal que mostrarlo en papel, tanto ante organismos públicos como privados. Como referencia, el proyecto toma tres modelos internacionales: Argentina, con la app Mi Argentina; España, con Mi Carpeta Ciudadana y el DNI electrónico; y Estonia, con Smart-ID y Mobile-ID.

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Para abrir Soy UY habría tres formas: huella dactilar o reconocimiento facial, una clave única que entregaría AGESIC, o la cédula electrónica. "Al ser una aplicación que sería dirigida por la AGESIC, tendría un usuario único y una contraseña única que la haría el usuario con toda la seguridad que corresponde a AGESIC", explicó Cantera.

El legislador adelantó que, una vez avanzado el proyecto, planteará a la agencia dos funcionalidades adicionales: "Voy a solicitar que tenga seguridad contra capturas, como lo tiene WhatsApp, y también que sea una aplicación offline, o sea, que no precise estar conectado a internet para el acceso". Según él, eso facilitaría el uso en lugares donde "saturan las redes y no hay red Wi-Fi o señal".

El financiamiento saldría del Fondo para la Identidad Digital, que crea el propio proyecto y se alimentaría de Rentas Generales y convenios internacionales, sin aumentar el gasto público. Ese dinero se usaría para desarrollar y mantener la app, comprar la infraestructura tecnológica y capacitar a los ciudadanos en su uso.

Cantera contó a El Observador que el proyecto ya pasó por la Comisión de Innovación, donde fue citado para exponer. Allí dos diputados le hicieron preguntas. Una fue sobre el costo del mantenimiento, que respondió remitiéndose al Fondo para la Identidad Digital. La otra fue sobre la relevancia de este tipo de iniciativas en el exterior, a lo que contestó mencionando los tres ejemplos de la exposición de motivos y aclarando que hay más casos internacionales.

La recepción política del proyecto fue dispar. El diputado dijo tener "el apoyo 100%" del Partido Colorado y que desde el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente no recibió críticas. Del Frente Amplio, en cambio, señaló que "le preocupa, como todo partido oficialista, la parte del mantenimiento y del costo que puede conllevar".

La postura más crítica la marcó Identidad Soberana. Cantera afirmó que el diputado Gustavo Salle le expresó que el partido "va a estar en contra de la totalidad del proyecto" y que enfatizó su rechazo a la incorporación de datos médicos en la segunda fase.