WhatsApp incorpora la función más esperada para las llamadas

Meta acaba de desplegar una actualización clave para su plataforma de mensajería que resuelve uno de los problemas más comunes de los usuarios: la reducción de ruido.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Diseñada para aislar la voz y bloquear las interferencias del entorno durante las comunicaciones, la nueva función ya se encuentra en fase de despliegue. El objetivo principal es garantizar conversaciones nítidas, incluso cuando el usuario se encuentra en la calle, en medio del tráfico o en una oficina concurrida.

El truco oculto de WhatsApp para llamadas sin ruido

Proponen una app para llevar la cédula, la licencia y el carné de vacunas en el celular

La suscripción WhatsApp Plus comienza su despliegue: más opciones de personalización a cambio de un pago mensual

Según detalló el portal especializado Talk Android, la mejora minimiza los sonidos no deseados tanto en las llamadas de voz tradicionales como en las videollamadas.

La herramienta se incorporó inicialmente en la versión beta 2.26.14.1 para el sistema operativo Android. Su implementación masiva está prevista para las próximas semanas, pero ya existe un método para probarla.

Paso a paso, ¿cómo activar el filtro de reducción de ruido en WhatsApp?

Para acceder a la función de silenciador de ruido en WhatsApp antes de su lanzamiento global, será necesario ingresar al programa de pruebas de la aplicación. El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Entrá a Google Play : Abrí la tienda oficial desde tu celular y buscá la aplicación de mensajería.

: Abrí la tienda oficial desde tu celular y buscá la aplicación de mensajería. Unite al programa Beta : Desplazate hacia abajo hasta encontrar la sección de prueba y tocá el botón para participar.

: Desplazate hacia abajo hasta encontrar la sección de prueba y tocá el botón para participar. Descargá la actualización : Esperá unos minutos hasta que el sistema te acepte y bajá la versión 2.26.14.1.

: Esperá unos minutos hasta que el sistema te acepte y bajá la versión 2.26.14.1. Hacé una llamada: Iniciá una comunicación con cualquier contacto. El software aplicará la limpieza de audio de forma automática.

¿Cómo liberar espacio en WhatsApp sin borrar los chats?

Además de las mejoras en el sonido, WhatsApp introdujo una nueva vía para gestionar el almacenamiento interno del teléfono. La actualización permite identificar y eliminar archivos pesados de forma individual dentro de cada ventana.

El reporte del diario británico Liverpool Echo indica que esta opción evita la necesidad de vaciar historiales enteros de conversación. El método para utilizarla es el siguiente: