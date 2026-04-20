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La suscripción WhatsApp Plus comienza su despliegue: más opciones de personalización a cambio de un pago mensual

Se trata de una experiencia centrada en la personalización, que introduce opciones adicionales que no se encuentran en la versión gratuita

20 de abril de 2026 12:51 hs
WhatsApp app
Pixabay

WhatsApp Plus es un nuevo plan de suscripción que prepara Meta para su servicio de mensajería instantánea con más opciones de personalización, que ha empezado su despliegue entre algunos usuarios de Android con un precio de 2,49 euros al mes.

La nueva suscripción que promete elevar la experiencia en WhatsApp ha empezado su despliegue entre los usuarios de Android que cuentan con la versión más reciente del servicio de mensajería, y se espera que llegue más adelante para iOS.

Se trata de una experiencia centrada en la personalización, que introduce opciones adicionales que no se encuentran en la versión gratuita, empezando por los temas, con la posibilidad de elegir entre 18 nuevas opciones de color, que se aplica de manera consistente en toda la aplicación.

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La suscripción da acceso también a packs de 'stickers' premium y a una selección de 14 nuevos iconos de la aplicación y una biblioteca de diez tonos de llamada. A ello se une la posibilidad de fijar hasta 20 conversaciones y la posibilidad de aplicar las personalizaciones a listas de conversaciones.

Como ha compartido el portal especializado WABetainfo, esta suscripción tiene un coste mensual de 2,49 euros, y se renueva de manera automática a menos que el usuario la cancele. Solo amplía las opciones de personalización, y puede seguir usándose WhatstApp de manera gratuita, ya que las funciones de comunicación se mantienen intactas.

Europa Press

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