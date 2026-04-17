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/ Ciencia y Tecnología / IA

Google lanzó en la región la "Inteligencia Personalizada" de Gemini en Latinoamérica: ¿en qué consiste?

Posee una conexión opcional a Gmail, Photos, YouTube y búsqueda para suscriptores Pro y Ultra.

17 de abril de 2026 11:04 hs
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Google habilitó en Hispanoamérica la Inteligencia Personalizada de Gemini, una función que conecta el asistente con Gmail, Fotos, YouTube y la búsqueda para responder con información personal del usuario. El anuncio regional lo hizo la cuenta oficial @googleespanol el 15 de abril. La novedad había sido lanzada en enero solo para Estados Unidos.

Según explicó Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini y AI Studio, en el blog oficial de la compañía, la función —Personal Intelligence en inglés— conecta con un solo toque aplicaciones como Gmail, Google Photos, YouTube y el buscador. El usuario decide cuáles habilitar y puede desactivarlas cuando quiera.

La función está pensada para dos cosas: razonar sobre fuentes complejas y recuperar detalles puntuales de un correo o una foto para contestar una consulta. Para ilustrarlo, Woodward describió un caso personal: en una gomería, Gemini le encontró la medida de los neumáticos de su Honda 2019, sacó el número de patente de una foto guardada en Photos y cruzó datos del vehículo con correos de Gmail.

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Funciona en web, Android e iOS, y sirve para todos los modelos disponibles en el selector de Gemini. Google también anunció que la función llegará pronto al modo IA del buscador.

Disponibilidad para suscriptores y los errores que Google reconoce

En Hispanoamérica el acceso está reservado para usuarios con suscripción Google AI Pro o AI Ultra en cuentas personales. No está disponible para cuentas de Google Workspace —ni empresariales ni educativas—, según aclaró la compañía en el comunicado original.

Sobre privacidad, Google aseguró que no entrena sus modelos directamente sobre el contenido de Gmail ni de Google Photos. El entrenamiento, en concreto, se hace con los prompts y las respuestas dentro de Gemini, después de filtrar u ofuscar datos personales. El usuario puede borrar el historial, desconectar las apps o usar chats temporales sin personalización.

La propia Google reconoció las limitaciones del sistema. Puede haber respuestas incorrectas o de sobrepersonalización, donde el modelo cruza temas que no tienen relación. Uno de los ejemplos que dio Woodward: si el asistente ve cientos de fotos en una cancha de golf, puede asumir que al usuario le gusta ese deporte, cuando en realidad va para acompañar a su hijo.

Para los temas sensibles como salud, Gemini evita hacer suposiciones proactivas, aunque responde si el usuario pregunta directamente. Los que ya tenían apps conectadas con el sistema anterior mantendrán esas conexiones con funciones básicas hasta activar el nuevo modo.

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